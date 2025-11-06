快訊

共軍再次「聯合戰備警巡」 20共機配合共艦出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍再次發動「聯合戰備警巡」，從下午14時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，騷擾我周邊空、海域。圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供
國防部今晚表示，從下午14時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部在今年9月的最新報告指出，今年截至9月底止，共計3003架次共機逾越中線，各型作戰艦2000艘次駛入我應變區活動。同時共軍以每月3至4次的頻率執行「聯合戰備警巡」，且各型機、艦逾越海峽中線頻次也逐漸攀升，壓縮我預警及應處時間，不但升高台海緊張局勢，也增加「由訓轉演、由演轉戰」風險。

雖然近月以來共機出海頻次有縮減趨勢，平均每日出海軍機數量不超過10架次，不過今天仍再次出動機艦執行聯合戰備警巡。

