藝人閃兵爭議延燒 內政部：刑責擬加重2/3、逾36歲考慮補服替代役

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部今天下午舉行部務會報會後記者會。圖／內政部提供

演藝圈閃兵連環爆，有立委提案閃兵者逾36歲役齡仍要補服兵役內政部今天說，內政部與國防部都傾向加嚴刑期、體位標準，包括超過役齡的閃兵者可能加重其刑3分之2，而體力不足去服常備兵役，或原來被判定是服替代役者，也許可以考慮補服替代役，目前尚未定案。

藝人閃兵爭議受關注，最高檢察署建議提高法定刑度為7年以下有期徒刑；此外，有立委提案修正兵役法，就算閃兵者達到36歲除役年齡仍須補服兵役。國防部長顧立雄今天指出，會與內政部一起研議。

役政司長沈哲芳指出，體位區分標準制定的主管機關是國防部，內政部與縣市政府是應用機關，內政部尊重國防部對國軍體能的要求；雙方初步共識為11月中旬預告修正標準，目前還有細節要討論。

沈哲芳舉例，部分精神疾病患者可能想裝作沒病入營，部分未患病者則想要假病逃兵，醫生很難鑑定，實務上要與軍方精神科醫師、各醫學協會確認執行細節，若還要調整，也許預告時間會再往後延。

至於是否支持加重刑期？內政部長劉世芳說，內政部會尊重法務部，國防部態度好像也傾向於此，據她了解，國防部傾向明年4月定案體位區分標準，必須再與衛福部經過雙重確認，相關機制要全部重新走一遍，因此內政部、國防部與衛福部共同討論，不過大致上內政部跟國防部的態度非常一致，體位區分標準就是要加嚴。

至於閃兵者超過36歲後是否要補服兵役，劉世芳補充，若超過36歲的閃兵者在體力等方面無法服國防部的常備兵役，或原來被判定是服替代役，也許可以考慮服替代役；沈哲芳說，針對超過役齡的閃兵者，可能不一定要回來服役，而是加重其刑3分之2等，尚未定案。

