MQ-9B無人機明年第三季交機 空軍：GPS訊號不會與美日共享

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍司令部表示表示，向美採購4架MQ-9B高高空無人機預計明年第三季可以開始交機。空軍參謀長李慶然強調，MQ-9B的GPS訊號是由我方地面站台單向接收，不會先透過美國再傳回台灣，沒有所謂外傳或與美日共享的問題。（取自General Atomics官網）
國軍對美採購武器裝備的交貨時程近期成為矚目焦點，空軍司令部表示今表示，4架MQ-9B高高空無人機的首批2架預計明年第三季可以交機。空軍參謀長李慶然強調，MQ-9B的GPS訊號是由我方地面站台單向接收，不會先透過美國再傳回台灣，沒有所謂外傳或與美日共享的問題。

針對MQ-9B抵台時程，空軍參謀長李慶然中將答詢國民黨立委賴士葆指出，目前進度正常，確定可以明年交機，時間點約第3季。賴士葆質疑，外傳MG-9B的資料鏈資訊傳輸可能會先傳到美國再傳回台灣，國防部戰規司長黃文啓強調，MQ-9B的GPS訊號傳輸，我方是地面站台單向對接，沒有所謂外流的問題，不會先透過美國再傳回台灣。

李慶然進一步解釋，MQ-9B的GPS訊號只是純粹接收，沒有上傳資料出去，資料也不需要和美、日共享，直接下載後到我方的地面站台，確定沒有透過美方。

根據黃文啓先前在立院詢答時表示，空軍選派的MQ-9B種子教官預計明年將陸續赴美受訓，初期的人員已經開始選訓。

黃文啓在面對立委徐巧芯的質詢時也證實，空軍花費98億元為F-16戰機採購的下一代MS-110偵照莢艙，目前已經完成產製正在測評中，總計6套莢艙將可從今年底開始分批交付，屆時還要與我方的地面站台進行媒合。

另一方面，F-16C/D Block70戰機所配備的IRST紅外線搜尋追蹤莢艙及其他彈藥，總金額達428億餘元，目前僅完成議約階段。

MQ-9 空軍 美國

