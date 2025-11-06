國防部：10月1日成立AI專案辦公室 視需求將擴大規模

快訊

中央社／ 台北6日電

國防部戰略規劃司長黃文啓今天備詢表示，國防部已在10月1日成立「人工智慧（AI）專案辦公室」，目前仍在整合部內有在推動AI的相關業務，未來會視軍事投資建案實際需求擴大規模；部長顧立雄則補充，目前仍在試行當中，尚未有擴大規模的具體時程。

國防部上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

針對國防部發展人工智慧（AI）方向，黃文啓答詢國民黨立委徐巧芯指出，國防部配合行政院政策指導，目前透過整合評估司轄屬的國防創新小組（DIO）管道引進成熟AI產品，先期導入影像判別、電腦防護、防駭等類別，至於後期的軍事應用，會視整體AI成熟度與發展，逐年納入後續規劃中。

黃文啓也提到，國防部已經在10月1日成立「人工智慧（AI）專案辦公室」，目前仍在整合有在推動AI業務的國防部單位中，且屬內部組織，未來會視軍事投資建案中攸關AI的部分，並擴大規模；顧立雄補充，目前仍在試行當中，並協調各個單位需求，尚未有擴大的具體時程。

