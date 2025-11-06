海、空軍服供站潮牌衣鞋多元 陸軍品牌單調官兵只能羨慕

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
有陸軍基層官兵向本報投訴，陸軍服裝供應站鞋品品牌少，很多運動服裝都是無名雜牌。只能在營區穿著，很少官兵放假想穿。陸軍限定，乏人問津。圖／取自陸軍服供站APP
有陸軍基層官兵向本報投訴，陸軍服裝供應站鞋品品牌少，很多運動服裝都是無名雜牌。只能在營區穿著，很少官兵放假想穿。陸軍限定，乏人問津。圖／取自陸軍服供站APP

國軍服裝供應走向超市化，服裝供應站內運動服裝、鞋款多元，海、空軍提供品項不乏知名潮牌。有陸軍基層官兵向本報投訴，陸軍服裝供應站鞋品品牌少，很多運動服裝都是無名雜牌。陸軍司令部今日承諾，陸軍將引進3個潮牌7項鞋款、6款潮牌運動服，滿足官兵實需。

有陸軍基層官兵反映，除制式服裝、鞋類、配件之外，海、空軍的服裝供售站都能用點數買到Mizuno、NIKE、PUMA知名運動品牌的衣服、鞋，但陸軍能購買的品項卻沒有，但服供站不能跨軍種消費，陸軍官兵只能羨慕海空軍。

由陸海空各自的服裝供售站FB專頁看品項可知，陸軍服供站運動鞋有較知名的SKECHERS，其他就是看起來完全沒品牌的品項，如「新進人員運動鞋」。而運動服雖稱是是亞瑟士代工，但完全是制式款，官兵休假在外大概也不想穿。海空軍服供站則有民間也有在販售的運動服款式。

對此，陸軍司令部表示，陸軍服裝供售站運動鞋計上架MERRELL、PUMA及 SKECHERS等3個品牌7款型式，運動服計上架 ADIDAS、UA及PUMA等3個品牌6款型式供官兵選購；將持續依約要求合約商提供多元品項商品上架，以滿足官兵實需。

但記者觀察各軍種服供站FB網頁，目前陸軍服裝供應站APP上銷售的品項，目前還沒有陸軍前述所提出的品牌，陸軍服裝供售站的FB也沒有相關廣告，實體店面也沒有，外界等候陸軍兌現承諾。

陸軍 服裝 運動

