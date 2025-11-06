閃兵刑責加重到7年？顧立雄：會適切考量

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
藝人涉嫌逃避兵役案連環爆，最高檢日前建議將妨害兵役刑責從5年有期徒刑提高到7年，藍委也建議修法，即使達到36歲也要補服役。國防部長顧立雄表示，相關刑責要跨部會研議，至於除役年齡則要依不同階層和任務所需的年齡，作適切考量。

藝人涉嫌逃避兵役案連環爆，陸續有閃兵藝人向檢方自首，最高檢察署日前下令全國各地檢署，對於此類「閃兵」案件應從嚴從速偵辦，並向法院具體求處重刑；同時強烈建議修法將妨害兵役刑責，由現行5年以下提高至7年以下有期徒刑。立委黃健豪也提案修正「兵役法」，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。

顧立雄指出，妨礙兵役治罪條例的相關刑責，會由國防部和內政部等相關部會研議。

他表示，除役年齡跟妨礙兵役沒有完全連結在一起，若構成妨礙兵役行為就會以妨礙兵役治罪，除役年齡則會考慮對於每一個不同階層能夠達成任務所需的年齡，會適切考量。

