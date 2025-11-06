佛里曼不確定川普保台 顧立雄：強化我嚇阻力 美不變的政策

紐約時報專欄作家佛里曼日前警告「堅信美國必定挺台的時代，已經一去不復返」，他建議台灣應該保持節制、強化經濟與科技優勢，在大國競逐間守住空間。國防部長顧立雄今天表示，發展先進科技，讓台灣成為不可或缺角色，正是國防部目前努力的方向。

三度獲得普立茲獎的佛里曼日前警告，「堅信美國必定挺台的時代，已經一去不復返」，他坦言「我都不確定川普會保護紐約，遑論台灣」。佛里曼建議台灣在動盪下保持節制、強化經濟與科技優勢，以「低調且不可或缺」的姿態在大國競逐間守住空間。

顧立雄表示，國防部已經正在朝發展先進科技，讓台灣成為不可或缺角色的方向努力。他指出就安全議題而言，台美之間都有共識，台灣要強化自我防衛能力，美國不但協助強化我方的自我防衛能力，也在印太結合理念相近的共同要來嚇阻中國大陸的理念相近國家，提升台灣的嚇阻能力，以實力確保和平，這是美國不變的政策方向。

另一方面，國軍籌獲無人機反制系統因應現代戰場威脅，日前公布一項涉及635套「可攜式無人機反制系統」的採購案，總金額高達96億元，且全案計畫動用明年至2028年的特別預算支應。

顧立雄說，這些都還在建案階段中，細節目前還不便透露。