表揚馬太鞍溪溢流救災官兵 國防部頒發救災紀念章

國防部今天舉行「樺加沙颱風救援有功官兵」表揚大會，部長顧立雄親自頒發救災紀念章給陸、海、空軍等101位救災官兵代表，表彰官兵投入花蓮光復鄉救援行動，展現國軍「保國衛民」的核心價值。

國防部表示，「0924樺加沙颱風國軍救災紀念章」以圓形徽章為主體，中央刻劃軍人背負受災民眾、全力搶救的身影，搭配颱風渦旋與群山背景，象徵「軍民同心、攜手重建」的精神。

除了官兵代表發表感言外，光復鄉民眾代表也上台致詞，光復商工校長陳德明表示，學校在國軍重型機具與各界義助團體進駐後，僅21天就奇蹟似地讓學生們重返校園，官兵不只是災害救援的英雄，更是光復鄉民和所有學子們心中的榜樣。陳德明特別贈送一頂有「光復商工」的帽子給陸軍101旅士官長陳保宏，呼應他在救災期間贈送帽子給當地小朋友的舉動，象徵「希望的傳遞。」

顧立雄致詞時指出，國軍在災情發生第一時間立即啟動應變機制，第2作戰區指揮官立即指揮部隊投入救援；第3、4、5作戰區也採梯次輪替方式增援，與熱心民眾的「鏟子超人」共同攜手，使災害被控制在最小範圍。