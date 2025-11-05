表揚馬太鞍溪溢流救災官兵 國防部頒發救災紀念章
國防部今天舉行「樺加沙颱風救援有功官兵」表揚大會，部長顧立雄親自頒發救災紀念章給陸、海、空軍等101位救災官兵代表，表彰官兵投入花蓮光復鄉救援行動，展現國軍「保國衛民」的核心價值。
國防部表示，「0924樺加沙颱風國軍救災紀念章」以圓形徽章為主體，中央刻劃軍人背負受災民眾、全力搶救的身影，搭配颱風渦旋與群山背景，象徵「軍民同心、攜手重建」的精神。
除了官兵代表發表感言外，光復鄉民眾代表也上台致詞，光復商工校長陳德明表示，學校在國軍重型機具與各界義助團體進駐後，僅21天就奇蹟似地讓學生們重返校園，官兵不只是災害救援的英雄，更是光復鄉民和所有學子們心中的榜樣。陳德明特別贈送一頂有「光復商工」的帽子給陸軍101旅士官長陳保宏，呼應他在救災期間贈送帽子給當地小朋友的舉動，象徵「希望的傳遞。」
顧立雄致詞時指出，國軍在災情發生第一時間立即啟動應變機制，第2作戰區指揮官立即指揮部隊投入救援；第3、4、5作戰區也採梯次輪替方式增援，與熱心民眾的「鏟子超人」共同攜手，使災害被控制在最小範圍。
顧立雄強調，因為有國軍官兵即刻馳援、跨區增援，才能在最短時間內讓民眾回復正常生活。他也特別表揚陳保宏士官長，將自購的迷彩叢林帽贈送給當地小朋友，這個溫暖的舉動，象徵著國軍對國人無聲卻堅定的承諾。他期勉全體官兵持續向國人傳達「肩並肩，就有無限力量」的意念，全方面守護國人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言