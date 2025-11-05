藝人閃兵是否撤回三金獎項 李遠：收回理由不足

快訊

中央社／ 台北5日電
文化部長李遠今天在立法院教育文化委員會，談到是否撤回已經頒出的「三金獎項」，他表示「要收回理由不足」。聯合報記者林俊良／攝影
近期「藝人閃兵案」引發關注，也成為今天立法院教育及文化委員會藍綠立委質詢焦點。談到是否撤回已經頒出的「三金獎項」，文化部李遠表示，「要收回理由不足」。

藝人閃兵案延燒至今，昨天有金鐘影帝薛仕凌自首說明閃兵，今天也有藝人阿達現身自首。李遠今天列席立法院教育及文化委員會備詢表示，藝人就是要做到對自己要求更高，讓社會觀感更好，「現在他們很勇敢面對自己的錯誤，跟大家道歉，這是好事。」

至於要不要撤回已經頒出的金馬獎、金曲獎與金鐘獎「三金獎項」，李遠表示，目前徵詢到的意見大部分都認為，獎項是給當年度在各專業領域表現最傑出的人士，「要收回理由不足」。

國民黨立委葛如鈞質詢時表示，三金代表台灣影視音領域的最高榮譽，除特別貢獻獎外，所有獎項都以作品表現為主，如果要取消「三金」獎項文化部要有一致標準，如果是更嚴重的罪行是否需要撤獎。

民進黨籍立委郭昱晴質詢時表示，當兵是國民義務，責任與榮譽的落差文化部該如何處理，像南韓如果逃兵，是可以追回公營獎項；美國影藝學院如果有違反道德準則，是可以取消會員資格跟獎項，文化部是有一些國際制度可以參考。

國民黨立委洪孟楷質詢表示，藝人容易成為年輕人的表率，該當兵就要當兵，以非法手段逃兵或閃兵的都要自首。

國民黨立委羅廷瑋質詢時表示不主張撤回獎項，他也舉南韓民眾願意在街頭穿起軍服為例，因為軍服充滿榮譽感，「台灣如果可以拍出具感染力的軍教片，有助年輕世代對當兵的認同。」

李遠回應說，台灣第一部軍教片「成功嶺上」就是他寫的，文化部可以嘗試與國防部討論合作可能。

民進黨立委林楚茵質詢時表示，服兵役與納稅都是國民義務，不能背離國家賦予公民的義務，如果政府表揚的藝人未履行義務，等於打臉守法的社會青年朋友。建議文化部與三金主辦單位及國防部協商，修正或補充檢討遴選與獎勵辦法。

李遠表示，文化部尊重專業評審機制，但也理解社會觀感的重要性，會持續尋求平衡。

