M1A2加註T 專家：量身打造專屬武器 後勤管理才是問題

陸軍M1A2T戰車因成軍典禮紀念臂章的「Taiwan」字樣引發爭議，對於軍方解釋是呼應台灣專屬版本的戰車，中華戰略學會資深研究員張競提醒，這類量身打造的武器裝備，可能零配件都和美軍不同，導致籌購、庫儲管理甚至參考數據等落差，恐怕成為後勤作業的頭痛問題。

張競指出，美國對許多國家出售的軍備品項，其實都有這種加註英文字母代表銷售對象的作法，如加註「J」代表日本，加註「K」代表韓國，所以銷售台灣加註「T」，就是抽樑換柱的訂製版。

張競分析，「T」所代表專門對台供售的軍備品項，講得好聽點是量身打造，但說實在就是減約作戰能量，以便控制區域軍事平衡，或是某些單元與組件，不是使用與美軍相同軍品，而是以等效或減能裝備替代。他解釋，通常如此改裝，都是基於某些機密性或是技術敏感性組件，尚不能釋出給銷售對象，因此作戰能量與裝備性能會打折扣，其實也不令人意外。

而且此種作法並不限於政府對政府之軍售模式，由採購國直接與軍備廠商議約交易之軍備直接商售模式，也有可能受限於出口管制規範，所以要加註特定國別代號。

他提醒，只要加註「T」的軍備品項，其綜合配賦表就會與美軍類似版同型機存在差異，對軍品零組件籌補備料作業來說，經常成為後勤作業的頭痛問題，甚至變成補給採購的噩夢。

張競分析，由於這類非美軍制式軍備品項，並不在美軍補給作業體系資料庫內，假如要透過軍售管道籌補料配件，通常都要大費周章說明；若不透過軍售管道而直接向生產廠家籌購料件，有時還要另外申請輸出許可。

張競並提醒，針對庫儲料配件數量方面，儘管這些非美軍制式裝備所附技術手冊與說明書，多半也都會提供參考數據，但這些品項顯然無法套用美軍所累積的參考數值。

他強調，不要低估這些靠經驗累積的參考數值，確實曾有某個裝備組件經常損壞，在後續大量籌補採購過程觸發預警，最後發現是其他機件未能精準調校產生運作失序，最後導致其他零組件非正常損壞與消耗的前例。

此外，非美軍制式裝備首當其衝就是沒有制式技術圖書與藍圖，有時還有可能因為裝備性能落差，產生不適用戰術教則狀況。同時，美軍教育訓練體系也無法透過軍售管道，提供相關操作保養維修課程，這對於維繫戰力水準來說，或多或少都會在部隊產生負面干擾。

張競說，對於我國向美國採購軍備品項，只要是完全同型同級，沒有加註「T」，比如AH-64、AH-1W、M-109或是F-16V，官兵使用起來都會比較放心，後勤補給困擾也少，所以加註「T」，或許政治解讀可以講得冠冕堂皇，但對於實際使用裝備與載台的官兵而言，能使用與美軍同型同級裝備，還是會更令人放心。