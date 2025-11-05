快訊

薛仕凌閃兵自首！Cheap狠酸像演戲：「自知跑不掉」走流程免上銬

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人閃兵案出面自首再添一大咖，身為前嘻哈團體大嘴巴成員的金鐘獎影帝薛仕凌，昨前往新北檢自首，訊後以30萬元交保候傳。圖／聯合報系資料照片
藝人閃兵風暴延燒，前嘻哈團體大嘴巴成員、金鐘獎影帝薛仕凌昨（4）日赴新北檢自首。網紅Cheap臉書指出，當中許多藝人的「自首」其實更像是在「我知道自己跑不掉了，出來走個流程，還不用上銬」的被動應對。

Cheap回顧時間軸表示，2月時，藝人王大陸被爆「花360萬買病歷」進行兵役規避調查。5月時，藝人陳零九等一堆「小咖」遭檢警拘提。10月時，第三波擴大偵辦，藝人如陳柏霖、修杰楷、Energy、棒棒堂被納入偵查範圍。

Cheap強調，若是真的心懷悔過，陳零九被抓時就應該出面了，而非拖延不處理。他直指，「這些是同一個閃兵集團操作的，首領都被抓了，手機、帳冊、匯款紀錄、對話紀錄、醫療合作單位資料，早就被檢方翻爛了」。

Cheap指出，既然是同一個組織，Energy和棒棒堂這群仍繼續出席工作、走紅毯、上金鐘獎的藝人，應該內心已經有底了，卻仍選擇「不出來、不自首、不面對」，令他不禁直呼，「該不會真的覺得自己會沒事吧？一個組織搞了8年的閃兵，檢方怎麼可能只抓10幾人？」不過，他也表示，「我更想看2000年羅志祥那一世代啦」。

網友紛紛表示，「敢把閃兵的高官權貴子弟抓出來公審再說吧」、「罰錢沒用，這些都有錢人」、「以後結婚男方要附上退伍令嗎」、「感覺是為了掩蓋其他事情才慢慢爆」、「演藝圈特別多病」、「然後全部易科罰金，神隱一陣子復出，繼續撈」、「比較想看看那些8~90年代藝人有沒有閃兵」、「抓到醫生那邊才叫認真挖啦，不然現在走個流程認罪悔改，後續罰錢緩刑而已」。

