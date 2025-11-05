曾發願20天內完成救災 季連成赴花蓮看見2大震驚

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，中央前進協調所總指揮官、行政院政務委員季連成回憶，災區慘況和「鏟子超人」是赴花蓮的兩大震驚，當時他在腦中列好救災藍圖，發願要在20天內全力完成救災工作。他也呼籲地方政府，平時就應建立災防機制。

Yahoo TV網路節目「齊有此理」今天播出季連成專訪。過去他曾參與921大地震、莫拉克風災、台南維冠大樓倒塌救災工作，但季連成說，台灣首度面對堰塞湖洪災，水量規模不輸全球紀錄，只能說「很震撼」，他要求自己須在20天內完成救災，畢竟拖得越久，災民忍受度也會越低。

他提到，當時自己很快確定救災的優先順序、藍圖，當即調整步調和組織架構，做足準備整合中央、地方及國軍資源，並回應原民意見、災民期待和調度萬名志工，以及搭建臨時堤防、馬太鞍溪便橋。

對於中央及地方的指揮調度權，季連成說，「災防法」清楚規定，災區首長為總指揮官，中央、國軍協助支援，因此才是「中央協調所」，因此他是帶著溝通協調的心去，而非凌駕地方、指揮的心情去，他不評論花蓮縣府是否盡責指揮，中央就做好災區救援工作，縣府處理物資調度。

針對災區疏散演練，季連成坦言中央與縣府有意見落差，觀察此次溢流情形，他認為垂直疏散安全又快速，但縣府認為必須全數疏散撤離，討論三次後因縣府核定版本改為疏散撤離，因此當時是以緊急應變模式進行演練。

季說，垂直疏散成功關鍵是「強勢的執行力」，當時他挨家挨戶檢查，發現確實很多民眾沒有配合。他不諱言，許多演練是做給地方看的，因為災害救援相當專業，每當重大災害來臨，地方政府常在壓力下陷入慌亂，因此平時就應建立災防機制，不然臨時找不到專業的救災人員。

他也提到，此次救災有「兩個震驚」，首先是災區慘況，彷彿是日本的黑部立山，只是兩側是沙土。第二個震驚就是全台來的「鏟子超人」，沒想到有那麼年輕人願意犧牲假期來與泥巴為伍，看了相當感動。