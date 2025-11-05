桃園後備旅步三營教召登場 增無人機課程強化部隊戰力
為強化戰時動員能量，確保後備即戰力有效展現，桃園市後備旅步三營日前實施為期十四天的教育召集訓練，並舉行編成典禮，象徵梯次教召正式啟動。全體召員依令完成報到，展現高度紀律與專業素養，充分體現後備軍人精實嚴謹的精神風貌。
桃園後備旅表示，此次教召以「強化專業、驗證戰力」為主軸，課程除兵力動員與戰備整備外，並結合反應射擊、戰傷救護及戰術行動等實戰化訓練，強化召員應變能力與作戰默契，全面提升後備部隊整體戰力。
旅長賴上校於典禮中勉勵召員珍惜訓練機會，全力投入課程，展現後備軍人榮譽與責任。桃園後備旅補充，此次新增無人機訓練課程，強化部隊偵察與情報能力，展現後備部隊隨國際局勢持續精進之決心。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園後備旅步三營教召登場 增無人機課程強化部隊戰力
