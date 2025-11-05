藝人閃兵連環爆 季連成喊話年輕人：國家安全是每個人的責任

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員季連成。圖／Yahoo TV提供
演藝圈閃兵連環爆，行政院政務委員季連成今天在網路節目專訪指出，年輕人要以國安、國防為重，能夠當兵一定要當兵，「並沒有要年輕人去當志願役士兵，還是希望按照徵兵的一年役期，因為國家安全是每個人的責任」；若有機會，願意去校園與年輕族群交流。

Yahoo TV網路節目「齊有此理」今天播出季連成專訪，主持人王時齊問及，季連成自小立志從軍、報效國家，他如何看待藝人閃兵事件。季連成指出，少子化是全球趨勢，他認為年輕人還是要以國家安全、國防為重，「能夠當兵一定要當兵」，因為國防真的需要服兵役的年輕人。

季連成說明，台灣兵役制度分為募兵和徵兵，但因募兵人數越來越少，義務役、替代役又恢復一年期，變成徵募並行政策，「我們沒有要年輕人去當志願役士兵，但服兵役還是希望能按照一年役期，因為國家安全是每個人的責任」。

王時齊追問，若有機會，是否會去校園跟年輕人談論過往報效國家的想法，季連成說，「可以呀，我很樂意」。

