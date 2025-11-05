花蓮救災全台志工45萬人次馳援 季連成感動又感謝

快訊

中央社／ 台北5日電
行政院政務委員季連成日前赴花蓮堰塞湖災區坐鎮救災協調，表現備受外界肯定。他接受中央社專訪時特別感謝全台45萬人次的志工馳援，還說沒有志工無法完成救災任務。中央社
行政院政務委員季連成指揮花蓮救災，成為志工後援，親自確認不同性質志工需求，提供飲食、住宿、救護車、怪手加油等不同服務。他說，很感動志工不求報酬協助光復鄉，甚至有人救災受傷不願拿慰問金，只擔心會為大家添麻煩。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月下旬洪災重創光復鄉，曾任陸軍副司令、副參謀總長的季連成，10月起輪任中央前進協調所總協調官。參與過921大地震、莫拉克風災、0206台南大地震救災的他，一就位便宣布救援機制調整分組，提高分組位階，也明確劃分責任區，最後在光復鄉24天，完成設定的救災任務。

當時堰塞湖災區滿地、整屋甚至道路淤泥遍布，引起全台高度關注，湧入的志工突破紀錄。季連成接受中央社專訪時回顧，輪任總協調官前，就看到志工人數不斷增加，因此提早將志工量能納入救災評估，並在親自走訪各災區後，決定將清淤分為家屋清淤、道路清淤、側溝清淤等階段性處理，力拚20天左右讓當地居民恢復一般生活，而非外界估計的2個月、3個月。

大量專業與一般性志工湧入，加上國軍、公務員等政府救災單位，如何整合成救災量能關鍵。季連成說，無論一般性志工或機具志工，一定要整合分配才能夠發揮最大的力量，這次災區整體志工大約45萬人次，因為機具無法進入房屋，一般志工就是第一階段家戶清淤過程的重要人力，一鏟一土將房屋泥沙挖出來，後續道路清淤則交給機具志工。

當清淤進入側溝清除階段，季連成說，為了家屋污水可以排出，鏟子超人也馬上轉移到清理上有難度的側溝污泥清除。他很感謝專業志工與一般志工都願意接受中央安排協助，共同完成救災任務。

談起救災分工，季連成一絲不苟，搭配手勢彷彿有一張分配表就在眼前，但聊起志工的協助，他則相當感性。他說，志工主動協助救災，他身為總協調官，當然要親自了解志工在當地的需求，像是清側溝時候的工具要從方鏟換成勺子，就得協助全台收購，清側溝都在戶外，所以採用輪班制，每10分鐘就確認志工體力。

另外，他還說，像是醫護志工犧牲假日到災區義診，臨時急救站需要救護車，以及機具志工開怪手需要加油，還有飲食、住宿、保險、醫療等問題，他們也都一併處理，親力親為去了解。

此外，桃園市挖土機行老闆林鴻森協助光復救災時受傷，後續因敗血症死亡，引起全台關注。季連成說，此案發生後，雖然光復是高風險災區，但中央積極說服凱基人壽協助志工投保，且保費由政府支出，替志工解決棘手且立即的問題。

至於救災時的感動時刻，季連成說，所有志工都是主動到災區且不求報酬。他曾遇到有志工協助搬運水泥蓋板的時候壓到腳，受傷住院，趕緊請衛福部協助慰問、致贈慰問金，但志工婉拒新台幣1萬元的慰問金，還說不好意思沒有幫上什麼忙就受傷，僅拿紅包袋放在枕頭下，讓他很受感動。

季連成也提到，公務員救災過程都很拚命，像是衛福部派駐大富村的人員任務結束時，雙手都曬到脫皮。為避免公務員過勞，除了最後幾天力拚達標外，規劃救災過程都是三天輪一次班，所有加班時數也都專案處理，讓公務人員安心救災。

