季連成：一生沒有選舉念頭 替國家做事義不容辭

中央社／ 台北5日電
行政院政委季連成花蓮堰塞湖救災如作戰，表現備受肯定。他接受中央社專訪表示，軍旅生涯曾遭遇許多挫折，退伍後再替國家做事是義不容辭，「個人的問題我不考量」；他說這一生沒有選舉念頭，只想好好做事。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月下旬溢流重創光復鄉，曾任國防部副參謀總長、陸軍副司令、海軍副司令的季連成進駐災區，輪任中央前進協調所總協調官，20多天來幾乎天天在第一線主持記者會，明快調度與果斷決策讓外界留下深刻印象。

季連成1958年出生，是罕見的將軍政委。他接受中央社專訪時表示，他從國小就立志要當軍人，雖然在軍旅生涯遭遇許多挫折，但都一一克服，並未因此放棄；自民國107年退休後，幾乎都在遊山玩水，心態回歸平凡生活，也未曾想過要在政府機關擔任公職。

季連成說，他沒有特別的政治或意識形態，當初在紐西蘭接獲擔任政委的邀約消息時，其實還不知道政委要做什麼，只是思考在體力、思維等各方面還有餘裕時，決定義不容辭答應替國家社會做事，「個人的問題我不考量」。

季連成也強調，很多人問他要不要選花蓮縣長，他很明確地說沒有，「我這一生沒有選舉的念頭，我也不會去從事選舉，因為我本身沒有選舉的細胞，我只會做事」。他沒辦法當政治人物，但對做事很有興趣、也可以做好。未來的工作規劃，他沒有特別要更上層樓的企圖心，把行政院長卓榮泰、總統賴清德交代的事做好就好。

針對如何借鏡花蓮堰塞湖事件強化台灣防救災韌性，季連成指出，全社會防衛韌性是非常漫長的工作，在對民眾教育、宣導方面很有挑戰性，因此重點是要讓社會大眾有憂患意識，畢竟每個民眾都可能面臨天然災害、乃至於疫情威脅，像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、非洲豬瘟就是例子。

季連成強調，民眾平時就要有憂患意識、居安思危，並思索萬一國家面臨重大威脅、事故時要怎麼應處，心境是否要做調整等，若有這樣的意識，推動全社會防衛韌性工作就會比較容易。

季連成 花蓮

