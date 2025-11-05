花蓮救災一戰成名 季連成接到電話前已想好藍圖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，釀成光復鄉重大災害，政務委員季連成臨危受命擔任救災指揮官，從軍時救災經驗豐富的他，到災區後不怒而威、指揮若定，從滿目瘡痍到有序救災，完成任務後哽咽說出「終身難忘」，也展現他的鐵漢柔情。

花蓮縣光復鄉堰塞湖9月爆發洪災，釀成嚴重災害。季連成9月30日輪任中央前進協調所總協調官，即刻調整救災分組，解決中央、地方救災記者會分別舉行的情況，接著納管志工，將物資、人力資源、救災工具做好分流與分配，指揮若定，廣受肯定。

季連成是台東人，民國38年父母隨國軍到越南，當時被安排到富國島，4年後政府再接他們到台灣，落腳台東「富台新村」。他國中畢業後從軍，歷任國防部中將訓練次長、陸軍8軍團指揮官、副參謀總長及陸軍副司令，還擔任過海軍副司令，是少見的「雙副司令」歷練。

中央找季連成坐鎮花蓮有其因素，季連成在921大地震、莫拉克風災、0206台南地震救災，都參與協助救災，救災經驗豐富。但他去年入閣前，其實已退休6年，四處遊歷享受人生，連接獲徵詢電話時，人還在紐西蘭。

入閣後成為罕見的將軍政委，他接受中央社記者專訪時提到，退休後本來過著平凡生活，但被徵詢後考慮了體力、思維還有餘裕能為國家效勞，因此義不容辭進到行政團隊。

遇上罕見堰塞湖災難，當下接到任務的心情如何，季連成說，災難範圍大，心裡有數會需要協助，接到電話前就已經將協調所的調整藍圖、納管志工等作法準備好，用上在軍中累積的超前部署習慣，一上工就備妥救災規劃跟早日達成任務的企圖，「救災一定要快，災民期盼資源的心很迫切」。

救災期間，季連成犧牲2個連假、從未輪休，也不見倦容。他勤走災區，從國軍到志工、從每天的便當到醫療保險、自家屋房舍清淤到道路回復、提防加固到疏濬河川，都是他關照的範圍。他雖在例行記者會直接指正花蓮縣府，但也固定參與花蓮縣府內部會議掌握地方需求，試圖用行動化解中央、地方合作疑慮，用救災專業解決政治問題，令人折服。

回到台北10餘日，季連成受訪時對清淤戶數、重災地點等細節仍信手拈來，像在腦海中有張指揮藍圖。他強調，以終為始帶來效率，在20天左右達成外界認為需要2個月、3個月的事情，靠得是預先部署的計畫，以及苦民所苦而來的積極度，還有累積45萬人次的無私志工、加班奮戰的公務員、全心投入的國軍與替代役。

在季連成坐鎮的24天期間，堰塞湖災區從救災轉為重建，任務完成，和救災人員建立革命感情。他離開前不忘告訴救災人員，等災區復甦後，他會回來觀光。

外界看季連成是霸氣、嚴肅的協調指揮官，他的老闆則有另外解讀。在協調所退場後，行政院長卓榮泰與季連成曾再回光復鄉視察便橋等處，當時卓榮泰透露季連成對光復鄉一草、一木、一塊石頭，甚至一個土堆都充滿感情跟責任，顯露將軍鐵漢柔情。

當記者問到，任務終結坐在離開花蓮車上時在想些什麼，他回到工作狂模式表示，還在想花蓮，想著橋梁興建、提防修整、河川疏濬、電器用品分發，還有如何讓居民的生活真正恢復正常，「我倒是沒有想到回辦公室要做什麼事情」。語畢自己也笑了出來。