國軍令使用蘋果手機者禁升級新軟體 中科院：已解除通報

蘋果公司本（11）月發布iOS 26.1正式版更新軟體，國防部卻通報三軍使用蘋果手機者不要更新，因為此版影響國軍手機管制系統MDM，將使相機無法鎖定，通報警告一旦下載要「適懲」。但中科院昨日表示，iOS 26.1昨日發布後，經測試已可讓MDM正常執行相機鎖定功能，已解除通報。

軍中近日傳出，中科院發現iOS 26.1與「國軍行動裝置管理系統 (MDM) 」具相容性問題，要求國軍人員使用蘋果手機者，應立即關閉手機內自動更新機制，並暫緩更新iOS 26.1，等中科院解除相容性問題後再執行系統更新。

部隊還通報，iOS系統一旦更新即「無法降版」，軍中人員若未遵守致使MDM無法發揮應有功能，經查獲屬實，將依「國軍之通安全獎懲規定」適處。

中科院表示，為確保手機 MDM 防護功能正常運作，針對手機作業系統更新，如安卓 Android 和蘋果iOS系統，均會在實驗室進行MDM相容性測試；此次確實發現iOS 26.1於Beta 2測試版有相機無法鎖定問題，因此於11月3日採預防性措施，通報要求軍方暫勿下載更新 iOS 26.1。

但中科院進一步表示，昨（4）日iOS 26.1正式版發佈後，經中科院測試已可正常執行相機鎖定功能，已向軍中發佈通報可執行更新。