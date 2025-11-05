快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
蘋果公司本（11）月發布iOS 26.1正式版更新軟體，國防部卻通報三軍使用蘋果手機者不要更新，因為此版影響國軍手機管制系統MDM，將使相機無法鎖定，通報警告一旦下載要「適懲」。圖為國軍MDM程式示意。圖／國防部提供
蘋果公司本（11）月發布iOS 26.1正式版更新軟體，國防部卻通報三軍使用蘋果手機者不要更新，因為此版影響國軍手機管制系統MDM，將使相機無法鎖定，通報警告一旦下載要「適懲」。圖為國軍MDM程式示意。圖／國防部提供

蘋果公司本（11）月發布iOS 26.1正式版更新軟體，國防部卻通報三軍使用蘋果手機者不要更新，因為此版影響國軍手機管制系統MDM，將使相機無法鎖定，通報警告一旦下載要「適懲」。但中科院昨日表示，iOS 26.1昨日發布後，經測試已可讓MDM正常執行相機鎖定功能，已解除通報。

軍中近日傳出，中科院發現iOS 26.1與「國軍行動裝置管理系統 (MDM) 」具相容性問題，要求國軍人員使用蘋果手機者，應立即關閉手機內自動更新機制，並暫緩更新iOS 26.1，等中科院解除相容性問題後再執行系統更新。

部隊還通報，iOS系統一旦更新即「無法降版」，軍中人員若未遵守致使MDM無法發揮應有功能，經查獲屬實，將依「國軍之通安全獎懲規定」適處。

中科院表示，為確保手機 MDM 防護功能正常運作，針對手機作業系統更新，如安卓 Android 和蘋果iOS系統，均會在實驗室進行MDM相容性測試；此次確實發現iOS 26.1於Beta 2測試版有相機無法鎖定問題，因此於11月3日採預防性措施，通報要求軍方暫勿下載更新 iOS 26.1。

但中科院進一步表示，昨（4）日iOS 26.1正式版發佈後，經中科院測試已可正常執行相機鎖定功能，已向軍中發佈通報可執行更新。

相關新聞

藝人閃兵還有未爆彈？ 劉世芳喊話：出來自首比較好

藝人閃兵風暴延燒，前嘻哈團體大嘴巴成員、金鐘獎影帝薛仕凌昨赴新北檢自首。內政部長劉世芳今受訪說，內政部早在3、4個月前就...

屢傳陸2027犯台 美前官員：若無法達到「3條件」將延遲時機

外界經常示警中國有可能在2027年以武力犯台，美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，中國若犯台...

國軍令使用蘋果手機者禁升級新軟體 中科院：已解除通報

蘋果公司本（11）月發布iOS 26.1正式版更新軟體，國防部卻通報三軍使用蘋果手機者不要更新，因為此版影響國軍手機管制...

藝人閃兵連環爆…立委提拍片助招募 李遠：首部軍教片「成功嶺上」我寫的

藝人「閃兵」延燒，昨天金鐘獎影帝薛仕凌甚至赴地檢署自首。立委羅廷瑋今於立院教委會質詢時建議，針對「閃兵」可以不要直接的懲...

軍購特別預算案一角曝光 陸軍統建採購反無人機系統

陸軍司令部通信電子資訊處日前發布一項「可攜式無人機反制系統」的國內財物勞務採購計畫清單，註明預算來源為「115至117 ...

魚叉飛彈未交貨 美準助理防長：努力確保台取得自衛能力

美國總統川普在第一任期結束前向台灣出售400枚魚叉地面發射飛彈、100套魚叉海防系統發射器，不過至今尚未全數交貨，被提名...

