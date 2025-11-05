屢傳陸2027犯台 美前官員：若無法達到「3條件」將延遲時機

外界經常示警中國有可能在2027年以武力犯台，美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，中國若犯台會考量到條件，他們的目標鎖定短期、突然和低成本的入侵；他認為，在中國評估可以達到這樣的目標之前，他們將延遲犯台的時機。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）4日以「無人機與嚇阻：打造台灣不對稱戰力」為題舉行座談會，邀請學者專家討論台灣的無人機發展現況。

面對中國有可能在2027年武力犯台，瑞特納表示，華府圈經常還是會討論這個時間點，他認為，這個時間點有一點誤導（beguiling），指這是因為中國國家主席習近平指示人民解放軍必須在2027年具備入侵台灣，並對抗美國的能力。

瑞特納指出，很多專家會認為這是中國軍事現代化的時間表，並非中國犯台的時間表；他認為，美國最佳的理解是，習近平和中國領導層對武力犯台是條件式的計算，他們鎖定短期、突然和低成本的入侵，指入侵的成本必須在中國可接受的範圍內。

瑞特納認為說，在中國評估可以達到這樣的目標之前，他們將延遲犯台的時機。

瑞特納說，他不認為中國犯台從來有一個非常明確的時間點，而是看在中國怎麼評估美國和台灣的能力，以及他們自己的能力。

瑞特納指出，中國武力犯台會分成不同的階段，初期可能會出現指向入侵的海上攔截或封鎖，接下來可能會進入包括飛彈射擊等的聯合火力打擊，再來就是兩棲登陸作戰；假如共軍登陸成功，最後有可能進入城市戰；待共軍拿下全島後，還有必須穩定島嶼的時間。

美國新安全中心國防計畫主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）點出，共軍的海上載運能力仍相對薄弱，若台灣能在兩棲作戰階段打沉或者嚴重打擊部分運輸船，這會讓共軍非常難以達成登陸的目標。

佩蒂約翰認為說，如果嚇阻戰略失敗，台灣最好的辦法是採取拒止戰略（denial strategy），讓敵人無法達成作戰目標；她指出，無人機在共軍愈來越接近的時候可以派上用場，包括利用無人船騷擾中國的軍艦、無人船也能搭載無人飛機或飛彈；若台灣在海上部署非常密集的水雷，可以阻礙共軍的航行，台灣也能藉此從空中和海上削弱敵軍的力量。