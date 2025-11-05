藝人閃兵連環爆…立委提拍片助招募 李遠：首部軍教片「成功嶺上」我寫的

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
藝人閃兵案出面自首再添一大咖，身為前嘻哈團體大嘴巴成員的金鐘獎影帝薛仕凌，昨前往新北檢自首，訊後以30萬元交保候傳。圖／聯合報系資料照片
藝人閃兵案出面自首再添一大咖，身為前嘻哈團體大嘴巴成員的金鐘獎影帝薛仕凌，昨前往新北檢自首，訊後以30萬元交保候傳。圖／聯合報系資料照片

藝人「閃兵」延燒，昨天金鐘獎影帝薛仕凌甚至赴地檢署自首。立委羅廷瑋今於立院教委會質詢時建議，針對「閃兵」可以不要直接的懲罰，而是讓藝人間接地回饋整個社會；如讓涉案藝人拍劇或宣導片、相關教材，協助國軍的招募。李遠表示，台灣第一個軍教片「成功嶺上」就是他寫的，文化部會來跟國防部好好討論。

羅廷瑋先是質詢李遠，是否要追回閃兵藝人的相關獎項。李遠表示，閃兵問題已經發展到有人自動出面承認自己犯錯，藝人勇敢面對自己做錯的事，在民主自由的社會是一件好事，而台灣是一個包容和善良的社會。藝人對自己的期待應該是對社會有影響力、承認自己的錯誤，對自己的要求更高、讓粉絲或讓社會觀感更好。如今有藝人主動出面認錯，他認為是正面的。

李遠表示，包括「三金」—金鐘、金曲和金馬獎的團隊都在討論是否追回獎項的議題。但大部分評審回饋，給獎的依據是那一年表現最好的作品，幾年後卻因「閃兵」收回，理由非常不足。

羅廷瑋表示，他也不主張撤回獎項，但認為藝人可以用其他的方式去回饋社會，如投入國防部的國軍招募。他建議可以讓涉案藝人拍劇或宣導片、相關教材，協助國軍的招募。他透露自己會想當兵是因為看了「新兵日記」覺得很歡樂。而南韓會看到一堆年輕人穿著軍服在類似西門町的地方逛街，「為什麼他們認為穿軍服是驕傲的？走在街頭是不會被歧視的？」

「我蠻有經驗的。」李遠表示，台灣第一個軍教片「成功嶺上」，「就是我寫的」，文化部會來跟國防部好好討論。

閃兵藝人 國防部 李遠

