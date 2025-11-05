藝人閃兵還有未爆彈？ 劉世芳喊話：出來自首比較好

藝人閃兵風暴延燒，前嘻哈團體大嘴巴成員、金鐘獎影帝薛仕凌昨赴新北檢自首。內政部長劉世芳今受訪說，內政部早在3、4個月前就請縣市政府、各地檢調單位查察，並呼籲有涉妨害兵役治罪條例者，出來自首比較好。

藝人薛仕凌昨日前往新北地檢署自首說明涉及「閃兵案」一事，成為王大陸逃兵風波延燒後，第二位主動現身說明的藝人。他於抵達地檢署，歷時約1個多小時後離開，最後以30萬元交保，全程未多做回應。

劉世芳今赴立院內政委員會報告業務概況，會前受訪被問及藝人閃兵愈爆愈多，是否仍有其他未爆彈？劉說，目前4波檢調單位查察對象，內政部早在3、4個月前就請縣市政府、各地檢調單位查察。劉呼籲，不管是藝人、明星或是一般人，如果有涉妨害兵役治罪條例，在體檢做一些大家沒有辦法接受的部分，還是出來自首比較好。