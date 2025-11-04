聽新聞
軍購特別預算案一角曝光 陸軍統建採購反無人機系統
陸軍司令部通信電子資訊處日前發布一項「可攜式無人機反制系統」的國內財物勞務採購計畫清單，註明預算來源為「115至117 年度特別預算案」。
這項反無人機系統額度達96億6901萬餘元，計劃採購635套人攜式反無人機系統，涵蓋陸、海空、資通電軍需求。但明年的軍購特別預算案尚未核定。
這項由陸軍統建的採購案，要求投標的人攜式反無人機系統，在規格上需可由1到2人於15分鐘內完成系統架設、校準及操作，並可預先輸入允許飛行的人機序號，設置保護區域，未經許可無人機進入，就自動觸發警報。
陸軍要求，投標角逐的系統須可由各型載具運用，放置在軍、民用小型車輛載運，例如輕型戰術輪車，並滿足車載或船艦型各種載具運用。
而這批人攜式反無人機系統，須具備接管及干擾兩種反制功能，而且能干擾10個以上的目標。偵測距離4公里，反制距離達2公里，反制角度360度。
