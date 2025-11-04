聽新聞
軍購特別預算案一角曝光 陸軍統建採購反無人機系統

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍司令部通信電子資訊處日前發布一項可攜式無人機反制系統的國內財物勞務採購計畫清單。圖為創未來所研發硬殺反制無人機T.Interceptor CS方案。圖／創未來提供
陸軍司令部通信電子資訊處日前發布一項可攜式無人機反制系統的國內財物勞務採購計畫清單。圖為創未來所研發硬殺反制無人機T.Interceptor CS方案。圖／創未來提供

陸軍司令部通信電子資訊處日前發布一項「可攜式無人機反制系統」的國內財物勞務採購計畫清單，註明預算來源為「115至117 年度特別預算案」。

這項反無人機系統額度達96億6901萬餘元，計劃採購635套人攜式反無人機系統，涵蓋陸、海空、資通電軍需求。但明年的軍購特別預算案尚未核定。

這項由陸軍統建的採購案，要求投標的人攜式反無人機系統，在規格上需可由1到2人於15分鐘內完成系統架設、校準及操作，並可預先輸入允許飛行的人機序號，設置保護區域，未經許可無人機進入，就自動觸發警報。

陸軍要求，投標角逐的系統須可由各型載具運用，放置在軍、民用小型車輛載運，例如輕型戰術輪車，並滿足車載或船艦型各種載具運用。

而這批人攜式反無人機系統，須具備接管及干擾兩種反制功能，而且能干擾10個以上的目標。偵測距離4公里，反制距離達2公里，反制角度360度。

