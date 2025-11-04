擬在中壢龍岡設靶場挨批未告知、沒道理 六軍團：持續與地方溝通

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，引發地方反彈。陸軍六軍團指揮部晚間回應，靶場目前在先期評估規畫中，會持續與地方溝通協調。

議員梁為超、吳嘉和、謝美英今質詢時，譴責國防部未經地方溝通，就計畫在人口稠密區設置靶場，更憂心廣達1.5萬坪的靶場將成「彈藥庫」，要求市府全力阻止。

中壢區龍岡里長吳淑情也說，軍方太不尊重周邊里長，事前完全沒告知，且陸軍官校本來就有靶場卻閒置，在人口密集區再建靶場根本沒道理。

陸軍六軍團指揮部晚間表示，興建輕兵器室內靶場有利提升官兵射擊職能，同時改善傳統靶場危安風險與噪音影響，目前在先期評估規畫中，預計明年上半年完成。

六軍團表示，後續視訓場管理、部隊訓練效益等實需進行綜合考量，並持續與地方溝通協調，以平衡戰備訓練與民眾權益。