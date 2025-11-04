國防部96億元採購無人機反制系統 漢翔有望搶單

國防部啟動「可攜式無人機反制系統」標案，預算規模接近百億元。宣示全力投入發展無人機反制系統的漢翔（2634），相關產品已進入系統測試階段，儘管公司不願對此次標案表示意見，但業界研判，漢翔應該不會缺席。

國防部陸軍司令部3日透過政府電子採購網公告「可攜式無人機反制系統」採購要點與規格，總採購金額逾96億元。其中，漢翔是目前台廠中少數開發無人機反制系統的業者。

航太、軍工業龍頭漢翔，積極擴大無人機領域布局，並運用戰鬥機的雷達技術經驗，全力投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段。

今年台北國防航太展，漢翔即已展示無人機反制解決方案，標榜結合了「軟殺」和「硬殺」兩種技術。

軟殺技術主要透過發射電磁波干擾無人機的GPS與通訊鏈路，使其失去控制；硬殺技術則是使用高能量雷射來精確擊落無人機。該系統還具備先進的偵測與追蹤能力，能辨識、追蹤並精確打擊無人機威脅，以保護重要設施。

漢翔強調，這套系統不但精準，而且需要的僅是電力，所以能節省成本，還能提供面對無人機飽和攻擊的能力。

據了解，漢翔無人機雷射硬殺系統，可在設定的2公里距離範圍內，以高能雷射有效攻擊無人機。甚至在125公尺的距離，以8KW燒穿4mm厚度的鋼板，足以達到有效反制的效果。

漢翔指出，未來戰爭中，在雷射硬殺系統設定的2公里有效距離外，反制無人機就用電子軟殺來進行。一但有漏網之魚進入2公里射程內，就會啟動雷射系統加以反制，而這套系統未來也可以搭載在車輛或船艦上。