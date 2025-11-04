空軍E-2預警機在台服役30年紀念 6聯隊低調辦理隊慶

空軍E-2預警機本（11）月屆在台服役30年紀念，屏東6聯隊將「低調」辦理隊慶餐會。

我國空軍1995年引進首批4架E-2T空中預警機；1999年升級為E-2K，而現役的5架E-2K預警機，其中3架為原E-2T預警機升級，另有1架降落時未放起落架毀損。該型機今年11月在台服役30年。

空軍證實，屏東6聯隊為慶祝E-2預警機在台服役30年，預計於本（11）月22日辦理隊慶餐會。但沒有規劃其他慶祝活動。

空軍E-2K預警機在台服役30年，逐漸到達壽限，因應共軍殲-20等新一代雷達匿蹤戰機陸續服役，空軍有意向美國爭取採購E-2D預警機，但是每架E-2D金額超過120億台幣，且美方認為E-2D不符合不對稱戰力需求，國防部因此也反對建案。

軍方盛傳，基地原為此規劃熱鬧紀念活動，並籌劃Q版有E2K模型及聯隊吉祥物人偶裝等，消息也傳到美軍PMA—231專案辦公室（美國海軍E-2預警機專案辦公室）、 AIT等單位。但為避免外界關注E-2K老舊與新機採購政策的問題，空軍因此被要求「低調」面對機種在台服役30年紀念活動。

對於機種長期服役30年，卻沒有相應規格紀念儀式，經詢司令部，詳細原因未獲6聯隊說明確認。