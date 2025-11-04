聽新聞
0:00 / 0:00
賠償金額達8.9億元！國軍4年招兵5.2萬人 1.2萬人寧賠錢提前退伍
立法院預算中心表示，國軍在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限而提前離營的志願士兵人數，高達1萬2884人，占同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額高達8億9596萬元，提前退伍人數居高不下。
預算中心表示，2021年度志願士兵招獲率仍高達105.34%，但2022至2025年度招獲率分僅88.61%、98.41%及91.1%，志願士兵招獲人數已連續贑未達計畫目標；而2021至2024年度雖招獲志願士兵5萬2674人，但同期間未服滿現役最少年限而提前離營的志願士兵人數，高達1萬2884人，占同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，累計應賠償金額8億9596萬元。
預算中心同時指出，依國防部統計資料，2021年度軍費生畢業後任官未服滿招生簡章所定現役最少年限者僅521人，但2023、2024年度提前退伍人數分為1104人及1072人，應賠償金額分達2億4472萬3000及2億5927萬9000元；而今年截至6月底止提前退伍人數430人，已超過2021年度人數的8成，顯示近年未服滿現役最少年限而提前退伍人數居高不下。
