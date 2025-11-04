志願役部隊編現比持續下降 立院預算中心：不利換裝新武器

立法院預算中心表示，國軍志願役部隊編現比，2025年6月底止則僅達75.58%，有眾多支領戰鬥部隊加給的部隊編現比不及8成，包括負責中樞衛戍任務的憲兵202指揮部、陸軍戰車部隊等三軍部隊。

立法院預算中心提出預算評估報告指出，國防部於2022年12月29日公告，民國94年次以後出生的役男自2024年起回復徵集服常備兵現役，為期一年。但依行政院核定「強化全民國防兵力結構調整方案」指出，未來國軍兵力結構組成，將以志願役與義務役雙軌併行的戰力組成。

預算中心進一步表示，這項戰力規劃，仍指志願役將維持現行規模，如有必要可再增加員額，擔任國軍主要作戰任務。顯示國軍志願役人力仍為作戰部隊構成主力，規模需求並不因恢復義務役徵集而有所降低。

但預算中心表示，2022年底國軍志願役人力編現比仍有83.25%，2024年底降至75.93%，2025年6月底止則僅餘75.58%，且仍有眾多支領戰鬥部隊加給的部隊編現比不及8成不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力的培訓與長留久用。

預算中心表示，國防部雖已回復徵集服常備兵現役，但志願役人力仍為作戰部隊構成主力，且仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成，國防部編列高額軍事投資預算之際，也應就志願役人力不足現況妥思因應對策。

國防部統計，截至2025年6月底止國軍志願役人力編現比仍低於8成的主戰部隊，包括陸軍的外島步兵部隊、機步部隊、特戰部隊含狙擊隊、砲兵部隊、戰車部隊、反甲部隊、守備部隊。海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連；海軍各艦隊部隊、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊及其所屬戰術偵搜大隊、海鋒大隊、空軍防空曁飛彈部隊、憲兵202指揮部。