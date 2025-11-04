快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

志願役部隊編現比持續下降 立院預算中心：不利換裝新武器

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
立法院預算中心表示，國軍志願役部隊編現比，2025年6月底止則僅達75.58%，有眾多支領戰鬥部隊加給的部隊編現比不及8成。包括陸軍戰車部隊。記者洪哲政／攝影
立法院預算中心表示，國軍志願役部隊編現比，2025年6月底止則僅達75.58%，有眾多支領戰鬥部隊加給的部隊編現比不及8成。包括陸軍戰車部隊。記者洪哲政／攝影

立法院預算中心表示，國軍志願役部隊編現比，2025年6月底止則僅達75.58%，有眾多支領戰鬥部隊加給的部隊編現比不及8成，包括負責中樞衛戍任務的憲兵202指揮部、陸軍戰車部隊等三軍部隊。

立法院預算中心提出預算評估報告指出，國防部於2022年12月29日公告，民國94年次以後出生的役男自2024年起回復徵集服常備兵現役，為期一年。但依行政院核定「強化全民國防兵力結構調整方案」指出，未來國軍兵力結構組成，將以志願役與義務役雙軌併行的戰力組成。

預算中心進一步表示，這項戰力規劃，仍指志願役將維持現行規模，如有必要可再增加員額，擔任國軍主要作戰任務。顯示國軍志願役人力仍為作戰部隊構成主力，規模需求並不因恢復義務役徵集而有所降低。

但預算中心表示，2022年底國軍志願役人力編現比仍有83.25%，2024年底降至75.93%，2025年6月底止則僅餘75.58%，且仍有眾多支領戰鬥部隊加給的部隊編現比不及8成不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力的培訓與長留久用。

預算中心表示，國防部雖已回復徵集服常備兵現役，但志願役人力仍為作戰部隊構成主力，且仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成，國防部編列高額軍事投資預算之際，也應就志願役人力不足現況妥思因應對策。

國防部統計，截至2025年6月底止國軍志願役人力編現比仍低於8成的主戰部隊，包括陸軍的外島步兵部隊、機步部隊、特戰部隊含狙擊隊、砲兵部隊、戰車部隊、反甲部隊、守備部隊。海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連；海軍各艦隊部隊、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊及其所屬戰術偵搜大隊、海鋒大隊、空軍防空曁飛彈部隊、憲兵202指揮部。

國防部 志願役 國軍 立法院

延伸閱讀

F-16V交機延宕 國防部：洛克希德馬丁不分平假日加班生產

國防部：無人機專責部隊 明年下半年納入戰演訓驗證

國防部副部長應邀於愛沙尼亞演說 談中俄空域侵擾

桃捷綠線明年底通車 招募347人卻只來49人？民代憂「人力荒」影響營運

相關新聞

M1A2T臂章挨批矮化成「台軍」 顧立雄激動：沒要搞意識形態

陸軍M1A2T戰車舉辦成軍典禮，不過官兵配戴的成軍紀念臂章由於繡有「Taiwan ARMY」字樣，引發外界質疑是把國軍變...

志願役部隊編現比持續下降 立院預算中心：不利換裝新武器

立法院預算中心表示，國軍志願役部隊編現比，2025年6月底止則僅達75.58%，有眾多支領戰鬥部隊加給的部隊編現比不及8...

F-16V交機延宕 國防部：洛克希德馬丁不分平假日加班生產

路透報導，美國洛克希德馬丁公司4日表示，持續與美國政府密切合作，盡可能加快延遲交付給台灣的新型F-16V戰機。國防部發言...

國防部公布弓3性能影片獲好評 淡海拍攝地受矚

國軍近日透過軍媒管道拍攝YT影片，釋出國造天弓3型防空飛彈性能諸元。影片也被比對出拍攝地點，是位於淡水河口附近的空軍「祥...

國防部：無人機專責部隊 明年下半年納入戰演訓驗證

軍方積極建立無人載具戰力，根據國防部提出的報告，陸、海、空軍及陸戰隊已建立專責訓練機構，國防部統計，近年已陸續獲得6種「...

重大台海軍事衝突仍有參戰官兵未受公平對待 藍委籲解決

國民黨立委羅智強日前向行政院提出書面質詢表示，台灣過去發生東山島突襲作戰、五一東引海戰、八六東山海戰、烏坵海戰等軍事衝突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。