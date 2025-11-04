快訊

M1A2T臂章挨批矮化成「台軍」 顧立雄激動：沒要搞意識形態

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍M1A2T戰車成軍紀念臂章引發爭議，國防部長顧立雄表示，M1A2T的T代表提供台灣的專屬型號，國軍不會因為紀念臂章就改變軍隊國家化的立場，他強調「我們沒有要搞意識形態。」圖／國防部發言人臉書粉專
陸軍M1A2T戰車舉辦成軍典禮，不過官兵配戴的成軍紀念臂章由於繡有「Taiwan ARMY」字樣，引發外界質疑是把國軍變台軍。國防部長顧立雄今天表示，M1A2T的T代表提供台灣的專屬型號，國軍不會因為紀念臂章就改變軍隊國家化的立場，他更激動強調「我們沒有要搞意識形態。」

顧立雄在回應立委黃仁的質詢時解釋，美國基於台灣關係法及對台六項保證，提供M1A2T戰車的防衛性武器給我方，T代表是專門台灣打造的專屬型號，這個紀念性質的臂章，結合專屬的型號，期勉國軍了解國家與國人的期許。他強調，陸軍官兵迷彩服左胸就有「中華民國陸軍」的字樣，所以這個沒有問題。

不過黃仁仍質疑，若照陸軍的說法，這支部隊守護台灣，就會拋棄福建省的金門。顧立雄對此強調，絕對沒有拋棄金馬的問題存在。閣揆卓榮泰也幫腔解釋，台澎金馬一直是中華民國有效的統治領域，也是主權之所在。

黃仁說，國軍基於憲法，應該做到軍隊國家化。卓榮泰強調，憲法的精神是歷經多少民主運動發展到現在，才有軍隊國家化的結果。

顧立雄強調，國軍堅持軍隊國家化的立場不會改變，國軍也不會因為有一個紀念臂章、買了M1A2T的T是Taiwan，就會拋棄軍隊國家化的基本理念，也不會不為台澎金馬人民福祉而戰。

顧立雄略顯激動表示，這只是紀念性的臂章，有需要擴大解釋嗎？他強調「我們沒有要搞意識形態。」

立委同時也關心國軍編現比現況。顧立雄說，國軍目前整體編現比為79.2%，相較於今年3月的76.9%，提升了2.3個百分點。表示國防部的人性化管理及4月以來3次分別調升加給，應該都有幫助。

卓榮泰說，面對編現比問題，未來必須從減少流失、提高留營意願、提升招募成效等各方面加強。

卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

豬隻禁運禁宰令 卓榮泰：5日中午決定能否解封

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

M1A2T臂章挨批矮化成「台軍」 顧立雄激動：沒要搞意識形態

陸軍M1A2T戰車舉辦成軍典禮，不過官兵配戴的成軍紀念臂章由於繡有「Taiwan ARMY」字樣，引發外界質疑是把國軍變...

志願役部隊編現比持續下降 立院預算中心：不利換裝新武器

立法院預算中心表示，國軍志願役部隊編現比，2025年6月底止則僅達75.58%，有眾多支領戰鬥部隊加給的部隊編現比不及8...

F-16V交機延宕 國防部：洛克希德馬丁不分平假日加班生產

路透報導，美國洛克希德馬丁公司4日表示，持續與美國政府密切合作，盡可能加快延遲交付給台灣的新型F-16V戰機。國防部發言...

國防部公布弓3性能影片獲好評 淡海拍攝地受矚

國軍近日透過軍媒管道拍攝YT影片，釋出國造天弓3型防空飛彈性能諸元。影片也被比對出拍攝地點，是位於淡水河口附近的空軍「祥...

國防部：無人機專責部隊 明年下半年納入戰演訓驗證

軍方積極建立無人載具戰力，根據國防部提出的報告，陸、海、空軍及陸戰隊已建立專責訓練機構，國防部統計，近年已陸續獲得6種「...

重大台海軍事衝突仍有參戰官兵未受公平對待 藍委籲解決

國民黨立委羅智強日前向行政院提出書面質詢表示，台灣過去發生東山島突襲作戰、五一東引海戰、八六東山海戰、烏坵海戰等軍事衝突...

