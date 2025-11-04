快訊

F-16V交機延宕 國防部：洛克希德馬丁不分平假日加班生產

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國防部發言人、政務辦公室主任孫立方。圖／聯合報系資料照
路透報導，美國洛克希德馬丁公司4日表示，持續與美國政府密切合作，盡可能加快延遲交付給台灣的新型F-16V戰機國防部發言人、政務辦公室主任孫立方今受訪說，相關說法證實國防部近期的說明，就國防部了解，美方已成立專案小組，洛馬不管是平假日都加班生產時程，盡早把戰機遞交給我方。

孫立方今在立院受訪說，相關說法證實國防部近期的說明，也就是透過相當多的管道，不管是國防、外交、國安，甚至是空軍與廠商相互協調與聯繫，就國防部了解，美方成立專案小組，同時洛馬公司不管是平假日，都採取加班方式，讓台灣採購的戰機能加快生產時程，完成生產之後，盡早測試把戰機遞交給我方，投入整體防線。

另外，外媒報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）訪問韓國，除與韓國國防部長舉行會議外，並將討論駐韓美軍轉型，因應台海有事能防衛台灣。

孫立方表示，目前看到的訊息主要是來自媒體報導，但具體狀況國防部不是特別清楚，但有一點可以說明，如何維持台海、印太區域和平穩定，相信這不只是台灣單方面希望，也是區域內所有國家的共同希望；如何透過有效對話，強化國防實力，讓區域和平得到穩定發展，也是一個區域內相關國家的共識。

