國防部公布弓3性能影片獲好評 淡海拍攝地受矚

國軍近日透過軍媒管道拍攝YT影片，釋出國造天弓3型防空飛彈性能諸元。影片也被比對出拍攝地點，是位於淡水河口附近的空軍「祥調子」營區。

國軍政戰局在YT頻道推出的「軍武小尖兵」，介紹國軍各式武器裝備，備受好評。日前介紹天弓3型防空飛彈的內容，影片內容詳述弓3戰術車隊的組成、性能、操作方式，其中有相列雷達、戰術中心車、發射架部件性能，被網友籲為近年罕見詳細深入披露弓3性能的佳作。而影片拍攝的發射陣地，經比對影片內容營舍與周邊民居大樓影像，是位於淡海新市鎮的空軍「祥調子（羊調子）」營區。

空軍在台北市中樞外圍的北海岸，從淡水金山一線，部署密集防空飛彈，包括愛國者與天弓3型防空飛彈。今年國軍漢光演習實兵操演時，祥調子弓3部隊機動疏散到桃園竹圍漁港面海接戰。按Google Earth圖資顯示，目前原部署愛國者3型飛彈的萬里營區目前正在整建，北海岸防空由三芝天龍陣地與祥調子營區的弓3負責警戒，萬里營區未來也將重新部署弓3。

影片內容披露弓3的戰術諸元，包括弓三型發射架總重為36公噸，每個彈箱含彈體為2公噸；弓3型的彈長5.49m，重量870kg；相列雷達最大搜索距離達300公里、可同時追蹤及搜索100批目標，導引24枚制空飛彈；飛彈飛行極速7馬赫等。