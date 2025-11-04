國防部：無人機專責部隊 明年下半年納入戰演訓驗證

軍方積極建立無人載具戰力，根據國防部提出的報告，陸、海、空軍及陸戰隊已建立專責訓練機構，國防部統計，近年已陸續獲得6種「監偵型」及4種「攻擊型」無人機。同時根據軍方規劃，無人機專責部隊將於明年下半年納入戰演訓驗證。

國防部提交立院的報告指出，國軍依敵情威脅及防衛作戰需求，各監偵型及攻擊型無人機皆陸續獲裝，且已建置專責部隊，同步發展訓練規範及作戰教則，並將納入明年度下半年戰演訓驗證。

國防部表示，依據國軍「聯合戰力規劃要項」及「五年兵力整建計畫」建案期程，已逐年獲得6款「監偵型」無人機，計「戰術近程Ⅱ」、「目獲型」、「微型」、「陸用型」、「艦載型」、「監偵型」及4種攻擊型無人機，包括「劍翔」、「勁蜂」、「彈簧刀300」及「ALTIUS-600」。

同時，國防部已委中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統部署運用。

國防部指出，現行各軍種無人機訓練機構，包括陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4個專責單位，集中資源於戰術層級實施高階訓練，計有「無人機師資班」等10類。

國防部進一步指出，各軍種建立無人機專責部隊，依任務劃分「聯戰、戰術及戰鬥」等三個層級運用。「聯戰層級」負責執行長時間、遠航程之台灣周邊聯合海、空域偵蒐、監視與攻擊任務。

「戰術層級」於戰時執行對敵方海上及登陸部隊目標偵蒐及識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，增加我方反艦飛彈突穿成功公算，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。

「戰鬥層級」則採即時偵蒐及識別，延伸原建置武器攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，以協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。