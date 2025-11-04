路透：F-16交機延遲 洛克希德馬丁稱致力加速供台

陸劇「沉默的榮耀」是有關共諜吳石在台被捕犧牲的劇情，網路流傳，宣稱涉入吳石案的朱諶之與劉桂麟是同一人，劉桂麟是朱諶之的共諜假身分。根據解密保密局吳石案筆錄，可以明確證實朱與劉是兩個不同的人。 近70年後，轉型正義聲起，監委高鳳仙調查發現吳石案判決引用無效法律條文，再由民進黨政府促轉會平反，撤銷原處分，但6位軍官當中已有2位已被國民黨政府槍斃。

2025-11-04 07:30