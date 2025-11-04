路透：F-16交機延遲 洛克希德馬丁稱致力加速供台

快訊

中央社／ 台北4日綜合外電報導

路透社報導，美國洛克希德丁公司今天表示，公司正致力加速向台灣交付新型F-16V戰機。台灣的國防部近日表示，受到供應鏈中斷等因素影響，全案時程將延後。

據報導，台灣的國防部昨天向立法委員報告時說，原定於明年底前全數交付的66架F-16V戰機，受產線搬遷與供應鏈中斷等因素影響，交機時程被迫延後。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）在電子郵件聲明中表示，公司致力於透過F-16機隊為台灣提供「關鍵任務能力」，以支援台灣防空系統。

聲明也提到，除了2023年12月完成的台灣F-16 Viper升級計畫外，當中包含66架新型F-16V。

聲明說：「我們將持續與美國政府密切合作，盡可能加速交付時程，同時確保產品安全合規。」

