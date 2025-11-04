六軍團：軍卡國道不慎追撞軍車 肇事駕駛無酒駕

第六軍團指揮部今天表示，三支部一輛中型戰術輪車上午行經國道三號南下99.4公里時不慎撞擊前方軍車，所幸無人受傷且雙方均無酒駕，已指派高階幹部前往協助處理，依軍車保險作業規定辦理後續事宜，同時要求強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確保安全。

國道公路警察局第六大隊竹林分隊表示，陸軍運輸卡車（中型戰術輪車）上午行經國道三號南下99.4公里時，後方軍用卡車疑未注意前方動態撞擊前面軍卡，所幸無人受傷，至於詳細事故原因釐清中。

負責北部地區作戰及救災的第六軍團指揮部中午透過新聞稿說明，轄屬第三地區支援指揮部一輛中型戰術輪車上午執行任務期間，行經國三南下99.4公里處不慎撞擊前方軍車，無人員受傷，且雙方均無酒駕，全案肇責現由警方鑑處中。

六軍團指出，獲報後已指派高階幹部前往協處，將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜；另持續要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確實維護行動安全。