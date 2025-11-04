重大台海軍事衝突仍有參戰官兵未受公平對待 藍委籲解決

國民黨立委羅智強日前向行政院提出書面質詢表示，台灣過去發生東山島突襲作戰、五一東引海戰、八六東山海戰、烏坵海戰等軍事衝突，仍有失蹤人員未能入祀忠烈祠；而被共軍所俘，仍不投降、不屈服的官兵，也未能受政府平等對待，呼籲政府解決。國防部回應列舉相關規定，表示依規辦理。

羅智強在書面質詢中表示，民國42年7月的東山島突襲作戰，乃政府遷台後一系列島嶼作戰的關鍵一役。據統據，該場戰役國軍陣亡2664人、被俘715人；其中傘兵部隊傷亡最重，參戰487人，陣亡官兵254人中，含失蹤71員。東山島戰役距今已逾70年，但失蹤人員未能比照陣亡官兵入祀忠烈祠。羅智強呼籲，請行政院與國防部清查統計失蹤人員入祀忠烈祠情形，比照陣亡官兵辦理，以慰忠魂英靈。

羅智強同時指出，民國54年台海發生五一東引海戰、八六東山海戰、烏坵海戰三場大型軍事衝突，也造成國軍重大傷亡戰損。三場海戰中的犧牲陣亡官兵獲入祀忠烈祠，生還官兵則獲頒獎章，但被共軍所俘，仍能保持忠貞氣節、不投降、不屈服的官兵，卻未能受政府平等對待。他呼籲行政院與國防部清查統計，恢復被俘未降人員榮譽，表彰他們的愛國之心，以樹立忠貞典範，激勵官兵士氣。

對此，國防部表示，依「國軍作戰或因公亡故官兵安葬紀念表揚實施辦法」第18條規定，亡故官兵有下列事蹟之一，得入祀國民革命忠烈祠：（一）作戰時地，為爭取勝利，冒險犯難功成身死者。（二）作戰時地，克盡職責，慷慨成仁者。（三）因執行特殊危險任務死亡，經總統明令褒揚者。

國防部說，國民革命忠烈祠為紀念忠烈將士英靈之重要場所，有關入祀之審核須檢附佐證資料，如官方文件、軍事檔案、烈士名冊及其他足資佐證的歷史文獻或研究資料等，經相關單位認定後，由權責單位呈報國防部轉呈行政院陳報總統府核定。

國防部指出，因國軍軍籍資料於戰亂中失佚甚多，未能完整全數保存且人員查證困難，但為表彰先烈功績，國防部已於國民革命忠烈祠設立相關「戰役（總）牌位」及「百人牌位」享祀，以示尊崇並為國軍表率。

至於有關被俘歸來國軍官兵，國防部指出，包括有「台籍前國軍人員」、「作戰被俘歸來人員」、「特區工作被難歸來人員」等三類，為肯定其為國家奉獻及彰顯政府關懷照顧的美意，國防部已依「國軍在台期間作戰被俘歸來人員人事處理作業要點」從寬辦理退除、撫卹、慰問等事宜。