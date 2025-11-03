美媒「國家利益」曝我潛艦困境 陳菁徽：賴政府激進引戰又備戰不足

有外媒刊文指出我潛艦國造計畫陷困境，國民黨立委陳菁徽批評，近來已有多個國際主流媒體直指，賴清德總統激進立場與強勢作風提高戰爭風險，但面對此情況建軍備戰卻頻出包，只會將責任推給中共，如此「嘴砲」治國，只會將台灣推向危險邊緣。

美國軍事政治雜誌「國家利益（The National Interest）」一篇由華府台美關係研究中心研究員孫廷禎撰寫的「台灣潛艦困境的教訓（Lessons of Taiwan’s Submarine Woes）」專文，剖析台灣的國造潛艦（IDS）計畫並指出，該計畫正因內部的管理不善、資源有限與合約商內鬥，而面臨嚴重威脅，這對華府而言並非好消息。

陳菁徽表示，國際上有愈來愈多賴政府在國防準備上的重大警訊，前幾天德國之聲專訪爭議才在吵，現在是不是比前總統馬英九時刻的兩岸更危險，這兩年來多個國際主流媒體紛紛撰文示警，直指賴總統激進立場與強勢作風，使其對兩岸情勢的控管能力「幾乎是零」，提升戰爭風險。

陳菁徽說，自己陪日陪同立法院長韓國瑜等人接待外國政要訪團、智庫學者時，哪一位不對當前局勢感到憂心？外媒甚至好奇，為什麼台灣不專心備戰，反而花心思在內部政治內鬥？再加上廢核政策自斷防衛韌性，民進黨政府治下的台灣愈來愈不安全，早就不言自明。

陳菁徽指出，在和平搖搖欲墜的危險背景下，賴政府的建軍備戰卻頻頻出包，軍購案管理能力備受質疑，戰機、建案10年的刺針飛彈、Mk-48魚雷採購延遲不到，如今連最重要的國造潛艦都面臨重大延宕與內部混亂，甚至遭國際指名。

陳菁徽呼籲，美國主流意見都認為更專注於自身安全環境、軍事和國防能力的台灣，才可以減少美國在必要時介入成本降低，也才更有意願協助台灣。全台灣人民都反對北京的文攻武嚇，因此更需要一個不引發危機的政府，結果民眾問責只推給中共，那要政府何用？政府「嘴砲」治國，只會將台灣推向危險的邊緣。