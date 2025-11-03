國安局看川習會：雙方都有意管理爭議 但基本矛盾難解

立院外交國防委員會周三將邀請國安局，就印太局勢與日前剛舉行的川習會，對台灣可能的影響，進行專案報告。依據國安局提前送到立院的書面報告指出，美國與中國大陸之間，確實存在「管理爭議、持續對話」，但根本矛盾不易解決，判斷未來地緣戰略角力仍持續升溫。至於川普此次亞洲行，國安局認為，其推動與區域國家相互投資，建構合作網絡，包括國防科技、關鍵礦產、能源安全等領域，一方面增加抗衡中共經濟脅迫籌碼，另一方面確保民主友盟經濟韌性與安全。

國安局說，川普與習近平10 月30 日在南韓會談， 美方表示調降對「中」芬太尼（fentanyl）關稅至10％（原20％），且暫緩徵收船舶港口費；中共則停止稀土出口管制1 年，增加採購美國農產品（大豆、高粱）、能源（阿拉斯加石油、天然氣），並與美方解決TikTok 股權轉讓問題。雙方亦商定元首外交議程，川普稱將於明年4月訪「中」、習近平擇期回訪。

不過，國安局評估根本矛盾不易解決，因為雙方戰略互疑，安全威脅、科技競爭等結構性問題難解，且競相強化關鍵科技及原料自主能力，降低相互依賴。此外，美國關切中共在台海、南海地區軍事活動及脅迫行為，並將確保美盟在印太地區捍衛自身利益之能力，判斷未來美「中」地緣戰略角力將持續升溫，不易緩解。

至於對於台灣的影響，國安局表示，「民主供應鏈協作逐漸成形」，美國與區域國家關鍵產業合作，有助我國結合AI 智慧施政方向，運用半導體先驅產業優勢及經驗，推進與理念相近國家建構夥伴關係，共建「民主供應鏈」及「新興科技生態系」。

在影響方面，國安局也指出，「美日安保＋N網絡加速構建」，美國強調與盟友共同「以實力確保和平」，並以美日安保為軸心，擴展與南韓、澳大利亞、菲律賓等印太盟友多邊安全協作，除擴大聯演規模、強化聯戰效能外，亦加速軍備研製、強化國防產業合作。美國印太友盟強化防衛意識，展現集體防禦能量，對於中共意圖破壞區域現狀與印太穩定，具有遏止效果。