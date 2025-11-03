國防部：對美軍購AGM-154C比美軍還先進　為BLK3批次

快訊

中央社／ 台北3日電

台灣對美軍購AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW），國防部今天表示，原規劃今年至115年全數交運，但因採購最新構型必須重新啟動產線、備料及系統發展整合，規劃在民國116年至117年全數交運，而國軍籌購的比美軍還要更新一個世代，為BLK3批次。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢，朝野立委關切3大時程延後的美軍購案，包括F-16V（blk70）、AGM-154C飛彈及MK-48重型魚雷。

AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW）部分，國防部在專案報告中說明，原規劃今年至115年全數交運，但因採購最新構型必須重新啟動產線、備料及系統發展整合，規劃在民國116年至117年全數交運。

民進黨立委王定宇關切，AGM-154C飛彈為空軍長期的需求，他過去前往視導前線部隊時，飛官也曾對此表達「終於等到了」，原本規劃今年至明年間全數交運，由於延宕的是「最新構型」，未來採購項目是否包括舊款品項。

國防部戰略規劃司長黃文啓中將答詢，國軍所購買的是比美軍還更新一個世代，為BLK3的批次。

王定宇追問，美軍現役為BLK2，而國軍所軍購的為BLK3，是否因此要重啟產線、備料，以及何時能夠履約；空軍參謀長李慶然中將回應，美方在管制會議中提到，將於116年至117年間全數交運。

民進黨立委陳俊宇也關切刺針飛彈、魚叉飛彈採購是否有延宕情事。國防部長顧立雄回應，仍在發價書期程內且在交運時間前，未有延宕。而台灣對美採購的人攜式刺針飛彈數量，已從最早500枚增至2621枚，目前規劃今年第4季可以獲得第1批，121年可全數籌獲。至於有無可能與美方共同生產，顧立雄答詢，曾和美方溝通，但「沒有具體結論」。

