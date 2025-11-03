快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

國軍採購延宕挨轟 民進黨團也看不下去：貨沒到手不會付錢

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國軍裝備採購屢傳進度延宕，國防部最新書面報告證實，目前延宕的裝備，包括F-16C/D Block70戰鬥機，美方已採兩班制20小時趕工。圖為國軍現役F-16V戰機。本報資料照片
近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，數度引發在野黨立委質疑。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，對美軍購一切按照契約，「貨沒到手不會付錢」，台灣要增強自我防衛防力，民進黨團也會要求行政部門落實預算執行，強化國防實力才能換得真和平。

立法院外交及國防委員會今天排定「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專題報告，國防部在提交書面報告證實，包括F-16V戰鬥機、AGM-154空對地飛彈、Mk48魚雷、海鯤號潛艦及雲豹裝甲車輪轂均有所延宕。民眾黨立委林國成昨天受訪時質疑，「還沒交貨又要這麼多錢，根本賣武器坑我們的錢」。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，針對國軍5大採購案延宕，鍾佳濱受訪時表示，對美軍購一切按照契約，「貨沒到手不會付錢」，台灣要增強自我防衛能力，民進黨團也會要求行政部門落實預算執行，「唯有強化自己的國防實力才能換得真和平。」

民進黨團書記長陳培瑜則說，國民黨新任主席鄭麗文不放棄以武力保衛台灣，但是卻也說不支持我國提高國防預算等，「我就要問這是什麼神邏輯」，而在國民黨唱衰台灣國防、抵制國防預算時，陸軍也在上周舉行M1A2T戰車成軍典禮，賴清德總統當場就說「只有實力才能帶來真和平、獲得更多國際民主友人支持。」

陳培瑜質疑，難道鄭麗文是要認賊作父、支持中國共產黨當年「小米加步槍」的策略，還是想要讓台灣的國防走倒退，否則又要馬兒好又要馬兒不吃草，很難不讓人懷疑就是中共在台灣的代言人，整個國民黨及其立法院黨團，對於國防預算的立場又是什麼？

此外，鄭麗文先前接受外國媒體專訪，談及俄羅斯總統普亭不是獨裁者，傳出有歐洲國家駐台機構表態「不再和國民黨中央互動」。鍾佳濱對此表示，相關說法目前僅是傳聞，國民黨是否出現「新任主席剛上任、舊任主席不放手」，甚至還有人要對外放話，民進黨團對此不得而知。

不過，鍾佳濱認為，鄭麗文的說法背離國際認知，「如果普亭不是獨裁者，過去納粹透過投票變成威權，請問鄭麗文怎麼看待這段歷史事實？」

陳培瑜表示，鄭麗文刻意引導國際錯誤認識台灣民意，應該要對台灣人民及自由民主同盟道歉，況且國民黨內也有不少二二八事件受難者，相關民意代表、黨公職及支持者，這些人是否會認同鄭麗文的說法。另外，國民黨團總召傅崐萁對此表達認同，同樣也令人感到遺憾。

陳培瑜說，國民黨從意識形態、具體政治行動，再到立法院的毀憲亂政，所有作為看起來都非常一貫，「可能真的就像鄭麗文所說，你們認為普亭不是極權或獨裁者，所以才會在台灣土地做出這樣的事情」，鄭麗文過著自由民主的生活，如此為極權說話當代言人真的非常荒謬。

F-16能否如計畫交付？國防部：「明年一定有飛機交運」

由於對美軍購延宕情況嚴重，立院外交國防委員會今天邀請國防部進行專案報告。民進黨立委羅美玲問，國防部報告中列出三項對美軍購...

歐盟加速打造「無人機長城」 倚重雷射武器防禦俄侵擾

俄烏戰爭爆發讓烏克蘭成為無人機驗證的實驗室，北約國家正以烏克蘭為師，學習低成本的無人機戰術，研發無人機干擾技術、反無人機雷射。 由於意識到俄國威脅與美國總統川普可能減少支持，歐盟開始推動無人機長城，這是歐洲大陸再武裝的最新例證。

軍費創新高軍購卻大延宕 充滿小說「1984」既視感

國防預算這幾年不斷創新高，軍購進度卻頻傳延宕，國防部最新書面報告終於證實，目前延宕的裝備，包括對美採購的F-16戰鬥機、...

觀察站／年改影響晉升 軍官搶機會之窗

軍人不同於文官，後者不論職等的退休年齡一樣，軍人尤其軍官則是「不進則退」，各階級有不同退伍年限；而且有「停年」規定，必須...

劉志斌將退伍…誰接替升上將 牽動海軍接班梯隊

現任國防大學校長、海軍上將劉志斌，將於月底屆齡退伍，牽動軍方高層人事敏感話題。國軍目前有七位現職上將，海軍以三人獨占鼇頭...

