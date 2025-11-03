快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

F-16能否如計畫交付？國防部：「明年一定有飛機交運」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
我國採購的66架F-16C/D Block70戰鬥機，第一架在今年3月就已經舉行出廠典禮，但至今尚未試飛。圖／引自提蒙斯眾議員推特
我國採購的66架F-16C/D Block70戰鬥機，第一架在今年3月就已經舉行出廠典禮，但至今尚未試飛。圖／引自提蒙斯眾議員推特

由於對美軍購延宕情況嚴重，立院外交國防委員會今天邀請國防部進行專案報告。民進黨立委羅美玲問，國防部報告中列出三項對美軍購的延宕項目，為F-16戰機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷等三項。其中後兩項在報告中都有交運期，但國人最在意的F-16，報告中卻沒有寫出日期，到底有沒有確實交期？

國防部長顧立雄與空軍參謀長李慶然說，我方採購總數66架，目前已有50架排入在線組裝，今年底之前應該有10架可以組裝完成，如果測試飛行順利，就可以交機，不過由於系統整合的問題，目前還沒有進行測試飛行。顧立雄說，明年想要66架全交不敢說，但一定會有飛機交運。

顧立雄也說，因為美方進度延宕，所以我方從113年度第一季，款項就開始緩付。

