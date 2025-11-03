快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

顧立雄：美擬年底完成10架F-16V組裝 最快明年返台

中央社／ 台北3日電

針對66架對美軍購F-16V（blk70）進度，國防部長顧立雄今天表示，預期美國會在年底完成組裝10架，並接續測試飛行，若順利，明年應可看到F-16V飛返台灣；同時間在線組裝共50架（含預計年底完成的10架），美方2班制、20小時趕工中。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲、陳俊宇等人均關切，台灣目前有3大對美軍購案時程延後，分別是F-16V（blk70）、AGM-154C飛彈及MK-48重型魚雷，國軍是否有相關措施以確保利益不受損。

針對F-16V（blk70）戰機，顧立雄指出，他不敢說全數66架戰機是否能明年底完成交機，但預期今年底會在美國完成組裝10架，並接續測試飛行，若順利則會交機；同時間，在生產線組裝的共有50架（含預計年底完成的10架），國軍會陸續掌握進度，若順利，預期明年可以看到F-16V（blk70）飛返台灣。

顧立雄也強調，F-16V（blk70）並非完全沒有進度，美方正以2班、20小時全力趕工；他也提到，國軍自美方開始前置備料及建置生產線便開始付款，但後來發生延宕後，自民國113年第一季起緩付。

針對AGM-154C部分，國防部在專案報告中說明，原規劃今年至115年全數交運，但因採購最新構型必須重新啟動產線、備料及系統發展整合，規劃在116年至117年全數交運；MK-48重型魚雷部分，共採購24枚重型魚雷及4枚操雷，原規劃112年至115年完成交運，但受供應鏈中斷及重啟產線等因素，數度調整交運期程，115年至117年全數交運。

F-16V 國防部 組裝

延伸閱讀

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

官兵遭中共懸賞 顧立雄：研議化名執行任務

顧立雄：M1A2T戰車31日正式成軍 陸軍無人機大隊明年7月前編成

相關新聞

國軍採購延宕挨轟 民進黨團也看不下去：貨沒到手不會付錢

近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，數度引發在野黨立委質疑。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，對美軍購一切按照契...

F-16能否如計畫交付？國防部：「明年一定有飛機交運」

由於對美軍購延宕情況嚴重，立院外交國防委員會今天邀請國防部進行專案報告。民進黨立委羅美玲問，國防部報告中列出三項對美軍購...

影／軍購案美方成立專案辦公室 顧立雄：督導加速履約交運

針對「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」、「MK-48重型魚雷」等3項對美軍購案延宕，國防部長顧立雄...

歐盟加速打造「無人機長城」 倚重雷射武器防禦俄侵擾

俄烏戰爭爆發讓烏克蘭成為無人機驗證的實驗室，北約國家正以烏克蘭為師，學習低成本的無人機戰術，研發無人機干擾技術、反無人機雷射。 由於意識到俄國威脅與美國總統川普可能減少支持，歐盟開始推動無人機長城，這是歐洲大陸再武裝的最新例證。

軍費創新高軍購卻大延宕 充滿小說「1984」既視感

國防預算這幾年不斷創新高，軍購進度卻頻傳延宕，國防部最新書面報告終於證實，目前延宕的裝備，包括對美採購的F-16戰鬥機、...

觀察站／年改影響晉升 軍官搶機會之窗

軍人不同於文官，後者不論職等的退休年齡一樣，軍人尤其軍官則是「不進則退」，各階級有不同退伍年限；而且有「停年」規定，必須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。