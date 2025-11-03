顧立雄：美擬年底完成10架F-16V組裝 最快明年返台

針對66架對美軍購F-16V（blk70）進度，國防部長顧立雄今天表示，預期美國會在年底完成組裝10架，並接續測試飛行，若順利，明年應可看到F-16V飛返台灣；同時間在線組裝共50架（含預計年底完成的10架），美方2班制、20小時趕工中。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲、陳俊宇等人均關切，台灣目前有3大對美軍購案時程延後，分別是F-16V（blk70）、AGM-154C飛彈及MK-48重型魚雷，國軍是否有相關措施以確保利益不受損。

針對F-16V（blk70）戰機，顧立雄指出，他不敢說全數66架戰機是否能明年底完成交機，但預期今年底會在美國完成組裝10架，並接續測試飛行，若順利則會交機；同時間，在生產線組裝的共有50架（含預計年底完成的10架），國軍會陸續掌握進度，若順利，預期明年可以看到F-16V（blk70）飛返台灣。

顧立雄也強調，F-16V（blk70）並非完全沒有進度，美方正以2班、20小時全力趕工；他也提到，國軍自美方開始前置備料及建置生產線便開始付款，但後來發生延宕後，自民國113年第一季起緩付。

針對AGM-154C部分，國防部在專案報告中說明，原規劃今年至115年全數交運，但因採購最新構型必須重新啟動產線、備料及系統發展整合，規劃在116年至117年全數交運；MK-48重型魚雷部分，共採購24枚重型魚雷及4枚操雷，原規劃112年至115年完成交運，但受供應鏈中斷及重啟產線等因素，數度調整交運期程，115年至117年全數交運。