顧立雄：美方成立專案辦公室 盡最大努力交運F-16V

中央社／ 台北3日電

國防部顧立雄今天表示，會盡最大努力加速履約督導66架F-16V（blk70）、AGM-154C、MK-48重型魚雷等三項對美軍購案，同時美方也成立專案辦公室，盡最大努力來完成交運。至於刺針、魚叉飛彈軍購，仍在發價書期程內且在交運時間前，未有延宕。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

針對F-16V（blk70）戰機、AGM-154C飛彈、MK-48重型魚雷三大軍購案時程延後，顧立雄會前受訪指出，會針對這三案加速履約督導，美方也成立專案辦公室，盡最大努力完成交運。

媒體關切，專案報告書中未提及刺針飛彈、魚叉飛彈等裝備品項的交運進度。顧立雄回應，依據與美方簽約的發價書期程，上述品項尚在交運時間點之前，未有延宕情事。

針對潛艦國造原型艦海鯤號恐無法依約在本月交船。顧立雄提到，由於是首艘國造潛艦，仍要肯定台船與海軍的辛勞，並希望能以品質為重完成交運，而依約計罰（每日新台幣19萬元、上限約40億元）台船是督促完成合約的一個手段而非目的，完成建造才是最大期待。

顧立雄也提到，所有軍備的交運期程都會依照與美方所定的發價書期程來管制，至於國防預算，由於總統賴清德承諾在2030前將達到GDP的5%，因此會依敵情威脅、防衛戰力、建軍備戰需求來編列，同時相關項目也不僅只是裝備，也包括訓練、編裝等面向。

