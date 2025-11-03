觀察站／年改影響晉升 軍官搶機會之窗

軍人不同於文官，後者不論職等的退休年齡一樣，軍人尤其軍官則是「不進則退」，各階級有不同退伍年限；而且有「停年」規定，必須在每階級服務滿一定時間，才會檢討再升級。對軍官來說，戎馬生涯的每次晉升，機會都限制在某幾年內，早了輪不到自己，晚了就只能退伍。

目前校尉級軍官的退伍，是採最大服役年限，例如上校卅年、中校廿六年、少校廿二年，上尉十七年。將官以後則採年齡制，少將五十七歲、中將六十歲、上將六十四歲。

將官與校尉官制度不同，對於不同背景出身的軍官，某種程度就造成差別待遇。如近年比率愈來愈高的專業軍官班，一般大學畢業後報考，受訓近一年才任官，比軍校正期班至少大一歲，校尉階段看不出影響，如升上將官，「續航力」就少了至少一年。

由於將領職缺有限，某屆畢業生如果表現特別優秀，摘星者特別多，必然影響鄰近期別的仕途。以海官七十七年班而言，共有四位被拔擢為中將，七十六與七十八年班，就各只有一人。

前總統蔡英文推動年改，使這種「區段行情」波動更明顯。當時政府為鼓勵軍官長留，將校尉級服役年限延長兩年。各官校七十九年班的上校成為最大受益者，原本民國一○七年末退伍，突然又多幹兩年，不少人因這段期間表現被拔擢少將。然而，某一屆人太多，不只影響上下屆校友，更會導致相近時間大量退伍，其他時間長期沒有新職開缺。