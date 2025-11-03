劉志斌將退伍…誰接替升上將 牽動海軍接班梯隊

現任國防大學校長、海軍上將劉志斌，將於月底屆齡退伍，牽動軍方高層人事敏感話題。國軍目前有七位現職上將，海軍以三人獨占鼇頭，若依三軍平衡的內部倫理，未來第三員上將職缺應由陸空軍獲得。但這將導致海軍人才最盛、早就被視為接班梯隊的七十七年班，四位中將全數「陣亡」，成為遺珠之憾。

目前陸海空三軍現職上將，比例為「二、三、二」，分別為陸軍的軍備副部長鍾樹明、司令呂坤修，海軍的劉志斌、參謀總長梅家樹、司令唐華，空軍司令鄭榮豐、副總長執行官黃志偉。其中最資深的劉志斌畢業於海官七十三年班，本月滿六十四歲，將於月底退伍。梅家樹、鄭榮豐為七十四年班，鍾樹明、唐華為七十五年班，黃志偉七十六年班，呂坤修七十七年班。

劉志斌退伍將引起其他上將職務連動，也將誕生一位新上將。三軍司令中，已在現職最久的是海軍唐華，外界也有他將接任校長或副部長的傳言。然而，唐華一旦離開現職，必須再升一位海軍上將，三軍上將比例持續維持「二、三、二」，海軍長期盤據多數，對於中將數量遠超海空軍的陸軍，或近年人事升遷已經明顯慢於陸海軍的空軍，恐怕都難服氣。

中將六十歲屆齡，官校七十七年班畢業（民國五十四年九月至五十五年八月生）的中將，目前已經進入退伍倒數階段。偏偏對海軍而言，該屆是人才最興旺、表現最出色的「大期」，早就被認為將會接班，如今還有四位中將。其中，國防部常務次長黃佑民、副參謀總長蔣正國，都已在傳統「聽牌」位置上；中科院長李世強、電展室主任郭治國，也都被認為是強勁黑馬。如司令不異動，海軍上將剩下兩員，他們就得在明年上半年退伍。

軍方人士指出，另一個可考慮的選項是，賴政府會不會比照蔡政府往例，將國防部軍政副部長改派現役上將，如此就多出一個職缺；然而現任副部長柏鴻輝曾任駐美軍事代表團長，在近年雙方交流中角色吃重。另外，如果國防部長顧立雄「高升」，在目前綠營缺乏可接任國防部人才的情況下，由梅家樹提前脫下軍服轉任部長，也是可能方向。