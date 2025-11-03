沒延宕？國防部報告未提魚叉、刺針飛彈

立法院外交及國防委員會今邀國防部長顧立雄針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」提出報告並備詢。但國防部報告強調，軍購案除了進度延宕部分，另有進度超前及進度正常部分，如海馬士多管火箭系統交貨進度超前，以及方陣快砲、拖式二Ｂ反戰車飛彈進度正常，已經完成交貨。

立法院要求國防部針對裝備採購與軍事工程延宕專案報告。內容之中，可看出許多避重就輕的部分；對於外界質疑度更高的軍購延宕，國防部放在整份報告的下半段，置於相對問題較小的軍事工程之後。

國防部報告中提及「進度超前」是原規畫二○二七年交運的第二批、十八套海馬士發射系統，將提前在二○二六年第四季交運；另外，拖式二Ｂ型高效能反裝甲飛彈及方陣快砲「進度正常」，已全數獲裝。

然而，先前屢遭外界質疑，國防部也曾在立院承認延宕的RGM─84魚叉飛彈、FIM─92刺針飛彈，都不在報告所列出項目內。兩者不在列的原因，是否國防部的定義是只要全案截止日期未到，尚未確定非得展延，就不算是延宕？以及目前仍有哪些其他對美軍購在進行中？這份書面報告中都省略不提。

國造項目方面，國造潛艦原型艦海鯤號的狀況，與先前報告無異，仍為必須先完成「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統」。

有關雲豹裝甲車輪轂，從報告文字可推知，當初共有四家廠商得標生產，其中一家產生爭議。然而，爭議廠商負責的額度，是否已經轉分配給其他廠商？報告也沒有透露。