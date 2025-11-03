聽新聞
對美軍購無賠償條款 黃介正：我啞巴吃黃連
針對國軍裝備採購屢傳進度延宕，剛卸任國民黨國際部主任的淡江戰研所兼任副教授黃介正說，前幾年的美台工業會議上，他都曾對此提出關切；美方的答案也很一致，就是供應鏈的產能無法趕上，另外則是必須優先提供如烏克蘭等其他買主。
黃介正表示，美國制訂的軍售制度裡，由政府擔任中介，盟邦不直接與廠商打交道，不會出現倒帳等狀況，但也沒有進度延宕的賠償條款；我方近年「躬逢其盛」供應鏈的大問題，等於啞巴吃黃連。
不具名的國防部官員則私下批評，近年美方常直接干預我方的建軍投資順位，但其「建議」未必能夠落實。
該官員以岸置魚叉飛彈舉例，原本我方根本沒有採購規畫，但在美方要求下，火速插入次年度預算書，而且額度高達一百套，理由是因應二○二七年的最危險時間點，可迅速拉近兩岸戰力落差。結果，預算真正編出來，全案要到二○二九年才結束；且從目前交貨進度看來，二○二七年恐怕連部分戰力都無法形成。他說，當初強調的「急需」、「戰力空隙」，過幾年似乎「自動消失」。
