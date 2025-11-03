聽新聞
0:00 / 0:00

付錢沒到貨 在野質疑軍購被美方坑

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／台北報導

近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，在野黨立委均表達質疑。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨不支持貪腐跟浪費，更不會支持把人民「當盤子」；國民黨立委賴士葆也表示，我國軍購的錢都付了，但相關武器都還沒進來，這當然會影響我國國防，國防部或其它政府有關單位卻一點辦法都沒有，讓美國愛怎樣就怎樣。

賴士葆認為，從預算角度來看，錢已花了，卻拿不到武器，現在國防特別預算又要再編一兆多，舊的訂單貨沒來，新的也要對方批准，「那現在這些預算是要買什麼？用在哪邊？」

針對軍事採購屢傳延宕，黃國昌表示，民眾黨支持國防自主，也支持提升我國防衛力量，民眾黨團去年提案凍結潛艦預算，只要完成首艘海測就能解凍，相信大家都會認為這是理性監督，結果民進黨的政客、名嘴及綠媒相互配合，聲稱在野黨勾結北京弱化台灣國防，「最近大家才赫然發現，每次只要拿特別條例進行軍購，台灣人民只有答應沒有第二條路，只要反對就一定是從北京派來的間諜。」

黃國昌說，政府編列超過兩千四百億元購買新式戰機，結果錢都付了，一台飛機也沒有拿到，「有人這樣在買東西的嗎？有人這樣在做生意的嗎？」

民眾黨立委林國成表示，美國只希望台灣下訂，但是一再延宕交貨日期，我國政府應該提出抗議，違約有違約的處理方式，但是民進黨完全不敢講，接下來還要編列上兆元特別預算，「還沒交貨又要這麼多錢，根本賣武器坑我們的錢」。

林國成說，軍購當然可以增加，但是總是要先交貨，否則就是敲詐行為，國防部未來應該以此慎重考慮，否則只要錢不交貨，完全不是公平交易。

國防部 軍購 黃國昌 林國成 賴士葆

延伸閱讀

民進黨：黃國昌偷換聯合政府概念 將地方選舉硬套內閣制

黃國昌：政黨相處信任很重要 說到未做到也會有懲罰

綠：黃國昌偷換聯合政府概念 無視地方政府為首長制

再談聯合政府 黃國昌：執政黨搞爛國家 在野黨要撐起國家

相關新聞

觀察站／年改影響晉升 軍官搶機會之窗

軍人不同於文官，後者不論職等的退休年齡一樣，軍人尤其軍官則是「不進則退」，各階級有不同退伍年限；而且有「停年」規定，必須...

劉志斌將退伍…誰接替升上將 牽動海軍接班梯隊

現任國防大學校長、海軍上將劉志斌，將於月底屆齡退伍，牽動軍方高層人事敏感話題。國軍目前有七位現職上將，海軍以三人獨占鼇頭...

沒延宕？國防部報告未提魚叉、刺針飛彈

立法院外交及國防委員會今邀國防部長顧立雄針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」提出報告並...

對美軍購無賠償條款 黃介正：我啞巴吃黃連

針對國軍裝備採購屢傳進度延宕，剛卸任國民黨國際部主任的淡江戰研所兼任副教授黃介正說，前幾年的美台工業會議上，他都曾對此提...

付錢沒到貨 在野質疑軍購被美方坑

近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，在野黨立委均表達質疑。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨不支持貪腐跟浪費...

冷眼集／軍購延宕報告 軍方盡顯尷尬與閃躲

立院今邀國防部長報告軍購延宕，再掀話題。對美軍購常無法準時交貨，相關議題最早從外電傳出，隨著國軍多項專案被迫延長期程，愈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。