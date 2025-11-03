付錢沒到貨 在野質疑軍購被美方坑

近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，在野黨立委均表達質疑。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨不支持貪腐跟浪費，更不會支持把人民「當盤子」；國民黨立委賴士葆也表示，我國軍購的錢都付了，但相關武器都還沒進來，這當然會影響我國國防，國防部或其它政府有關單位卻一點辦法都沒有，讓美國愛怎樣就怎樣。

賴士葆認為，從預算角度來看，錢已花了，卻拿不到武器，現在國防特別預算又要再編一兆多，舊的訂單貨沒來，新的也要對方批准，「那現在這些預算是要買什麼？用在哪邊？」

針對軍事採購屢傳延宕，黃國昌表示，民眾黨支持國防自主，也支持提升我國防衛力量，民眾黨團去年提案凍結潛艦預算，只要完成首艘海測就能解凍，相信大家都會認為這是理性監督，結果民進黨的政客、名嘴及綠媒相互配合，聲稱在野黨勾結北京弱化台灣國防，「最近大家才赫然發現，每次只要拿特別條例進行軍購，台灣人民只有答應沒有第二條路，只要反對就一定是從北京派來的間諜。」

黃國昌說，政府編列超過兩千四百億元購買新式戰機，結果錢都付了，一台飛機也沒有拿到，「有人這樣在買東西的嗎？有人這樣在做生意的嗎？」

民眾黨立委林國成表示，美國只希望台灣下訂，但是一再延宕交貨日期，我國政府應該提出抗議，違約有違約的處理方式，但是民進黨完全不敢講，接下來還要編列上兆元特別預算，「還沒交貨又要這麼多錢，根本賣武器坑我們的錢」。

林國成說，軍購當然可以增加，但是總是要先交貨，否則就是敲詐行為，國防部未來應該以此慎重考慮，否則只要錢不交貨，完全不是公平交易。