冷眼集／軍購延宕報告 軍方盡顯尷尬與閃躲

聯合報／ 本報記者程嘉文
近年國軍裝備採購屢傳進度延宕，國防部最新書面報告證實，目前延宕的裝備，包括Mk48魚雷（圖）、雲豹裝甲車輪轂等。圖／美國海軍檔案照
近年國軍裝備採購屢傳進度延宕，國防部最新書面報告證實，目前延宕的裝備，包括Mk48魚雷（圖）、雲豹裝甲車輪轂等。圖／美國海軍檔案照

立院今邀國防部長報告軍購延宕，再掀話題。對美軍購常無法準時交貨，相關議題最早從外電傳出，隨著國軍多項專案被迫延長期程，愈來愈引起輿論矚目，連綠營立委也常在質詢時關心。面對立院要求報告敏感問題，國防部的字裡行間，充滿「醜媳婦見公婆」的尷尬與躲閃。

政論節目或社群網站常出現一種論調，認為華府拿錢不交貨，存心把台灣當凱子。如此推論聽來聳動，卻不符軍購實情：我方並非編了預算，就如數交給美方，仍要依交貨進度付款。廠商無法達到付款節點，錢就留在我方駐美戶頭，孳息也歸我方所有。

美國政府制訂的軍售制度，條件對買方未必有利，但不會「賴帳」、「騙錢」。慶富案那種虛報進度請款的情況，不可能在對美軍購發生。

另一方面，近年歐美國家在軍工、航太等方面的供應鏈，的確出現嚴重問題。新冠疫情與俄烏戰爭是最直接因素，但各國習於承平，製造業的質與量都已趕不上需求，也是不爭的背景。我方多項軍購被拖欠是事實，但若說美國政府或廠商故意拖欠台灣，甚至以此推得「軍購沒有必要」結論，也屬邏輯的誤區。

然而，錢沒被美國人「Ａ走」，不代表我方沒有損失。大量軍購款花不出去，造成預算額度的浪費，更耽擱許多其他開銷，其損失遠超過帳戶孳息收入。

尤其，前幾年蔡英文執政時代，常引述美方人士說法，宣稱二○二七年是危險高峰期，我方須以最快速獲得對應裝備，因此不但要調整軍購順位，甚至必須走特別預算。然而，幾年下來的事實卻是，當時宣稱「應急」的項目，很高比率根本無法及時進入國軍形成戰備。當初的慷慨激昂，箇中有無業者的話術？

賴政府提升軍費幅度比蔡政府更猛，明年起還要編列一兆三千億元的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」。以當今美國產業界狀況，屆時新購裝備恐怕仍難避免延宕。社會大眾不必因此全盤否定軍購必要性，但面對政府所宣稱，或政府面對美方所宣稱（甚至往往只是華府部分勢力的立場），都應該保持一定的警醒，不宜盲聽盲信，照單全收。

近年國軍裝備採購屢傳進度延宕，國防部最新書面報告證實，目前延宕的裝備，包括Mk48魚雷、雲豹裝甲車輪轂（圖）等。圖／聯合報系資料照片
近年國軍裝備採購屢傳進度延宕，國防部最新書面報告證實，目前延宕的裝備，包括Mk48魚雷、雲豹裝甲車輪轂（圖）等。圖／聯合報系資料照片

相關新聞

觀察站／年改影響晉升 軍官搶機會之窗

軍人不同於文官，後者不論職等的退休年齡一樣，軍人尤其軍官則是「不進則退」，各階級有不同退伍年限；而且有「停年」規定，必須...

劉志斌將退伍…誰接替升上將 牽動海軍接班梯隊

現任國防大學校長、海軍上將劉志斌，將於月底屆齡退伍，牽動軍方高層人事敏感話題。國軍目前有七位現職上將，海軍以三人獨占鼇頭...

沒延宕？國防部報告未提魚叉、刺針飛彈

立法院外交及國防委員會今邀國防部長顧立雄針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」提出報告並...

對美軍購無賠償條款 黃介正：我啞巴吃黃連

針對國軍裝備採購屢傳進度延宕，剛卸任國民黨國際部主任的淡江戰研所兼任副教授黃介正說，前幾年的美台工業會議上，他都曾對此提...

付錢沒到貨 在野質疑軍購被美方坑

近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，在野黨立委均表達質疑。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨不支持貪腐跟浪費...

