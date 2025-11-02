國軍5大採購案延宕 藍委：如何補強戰力

近年國軍裝備採購與營建工程，屢傳進度延宕。國防部最新書面報告證實，目前延宕的裝備，包括F-16戰鬥機、AGM-154空對地飛彈、Mk48魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車輪轂。至於營舍、廠庫、陣地等工程，則有四案因履約爭議而延宕。

延宕三案為對美軍購

國防部長顧立雄今前往立法院外交及國防委員會，針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」提出報告並備詢。根據昨天送抵國會的書面報告顯示，對美軍購目前廿五專案，其中廿一項進度正常，海馬士多管火箭超前；延宕三案，包括F-16C/D Block70戰鬥機，總金額二四七二億餘元，原規畫今明年飛返，延宕原因為生產線搬遷重啟、供應鏈中斷等，美方已採兩班制廿小時趕工，我方持續加強履約督導作為。

AGM-154飛彈是總額一三五九億餘元F-16A/B性能提升案一部分，美方於二○一七年宣布提供AGM-154C，原應於今明兩年交運；因採購最新構型、重啟產線、備料及系統發展整合，將延至二○二八年完成。

可供劍龍級與未來海鯤級潛艦使用的Mk48魚雷，編列五十四億餘元，採購廿四枚戰雷（實彈）與四枚操雷，原規畫二○二三至二○二六年交運，受供應鏈中斷、重啟產線等因素影響，改於二○二六至二○二八年交運。

海鯤號系統尚待調校

商購案方面，自製潛艦（潛艦國造）因系統整合不易，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統」（ＩＰＭＳ）調校。雲豹裝甲車輪轂，二○二二年驗收測試不合格，廠商不服判定，向工程會申請二次調解及民事訴訟，導致交貨延宕；專案所需輪轂由另三家併列得標廠商生產，於二○二三年組裝交付軍方，國防部已召集律師研商，以確保權益與立場。

工程方面，興安專案（營舍改建）一○三案，已完工八十八案，執行中有十五案；陣地、訓場、庫儲及其他建築工程，計執行一六三案，已完工六十案。報告指出，工程落後原因包括：一、計畫預算不符市場行情；二、履約爭議及廠商素質；三、設計不符需求，衍生變更設計。國防部已頒布「軍事工程策進作為及作業指引」，依最新營建物價指數及市場行情調修合理經費，使預算一次到位。另已修頒工程及技術服務契約範本，增訂懲罰性罰則，強化對廠商約束力。

立法院外交及國防委員會召委馬文君說，軍購延宕情況普遍，當中有些減量有些延後，甚至把核心項目拿掉，例如對美採購F-16延遲交貨、魚叉飛彈五年交貨變十年，當年以戰備急需為由，結果延期交貨要如何補強戰力？