中央社／ 台北2日電
陸軍「陸勝一號」操演出動CM22迫擊砲車。記者簡慧珍／攝影
陸軍「陸勝一號」操演落幕，相較前身「長字輩」演習，陸勝恢復「火力值」設定，讓演訓過程中各項裝備、載具的參數更為精確公正；另為因應用兵趨勢，明年陸勝二號操演，將規劃納入「無人機攻擊及反制」想定。

陸勝一號操演自10月25日起至31日實施，由甲軍（裝甲542旅）、乙軍（機步234旅）執行實際對抗攻防演練。過往「長」字輩聯兵旅對抗均為「空操」（例如舉槍瞄準目標），這次首度使用空包彈、煙幕彈以盡可能貼合戰場實況；另外，陸勝前身的長青、長勝、長泰等操演，是由各軍團輪流擔任統裁部，今年起統一由陸軍教準部擔任統裁部。

陸勝一號操演全程結合「交戰規則（ROE）、去中心化指管、小部隊任務式指揮、城鎮作戰、砲兵火力運用」，並將無人機運用、新式指管裝備、陣中6項要務、後勤支援能力等納入演練；期間由統裁部不斷下達「狀況」，讓旅級單位以指揮所為核心，聚焦戰術驗證實施無劇本演習以磨練臨機指令。

值得注意的是，陸勝一號操演也恢復「火力值」（不同武器、儎台有不同殺傷力及數值）設定，藉此讓訓練過程更客觀公正，並讓各項裝備、載具參數更完善，使指揮所在用兵及訓後回顧（AAR，AfterAction Review）更精確。

此外，在訓練上，陸勝也驗證各項載具作戰持續力，例如戰車、輪車等載具故障且超過律定時間內未修復，將被判定為「失去戰力」，以符合實戰情境；在因應用兵趨勢方面，明年陸勝二號規劃納入遭遇無人機攻擊及反制無人機的想定。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，陸勝一號是國軍地面部隊演習改革的重要一步，同時將裁判組交由更為專業的教準部，也納入空包彈、地空整體作戰等重要科目及作為，相信在未來歷次演習時將日趨完善。

蘇紫雲提到，「火力值」是對抗式演習或圖上兵推的基本判定要素，可想像成棒球選手的打擊率、防禦率；亦即，甲乙兩軍在接觸線時，裁判官可依雙方距離、兵力、裝備，推照火力表的對照值計算出可發揮的殺傷力，以利判定雙方的攻防勝負與進退。

蘇紫雲表示，陸軍現行已有「實兵模擬接戰系統」，將雷射偵測裝備配裝於官兵身上及載具，可即時得知受傷及擊殺狀況，有利事後檢討；但目前僅用於城鎮作戰訓練，建議可參考美國、韓國，將此套系統擴大至營級、旅級，並配賦於戰甲車上，讓未來的陸勝操演數據更為精準、擴大訓練成效。

相關新聞

國防部證實：F-16V等5大武器採購延宕 4軍事工程履約爭議

近年國軍各項軍事工程及軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨。立院外交國防委員會明天邀請國防部長顧立雄進行專案報告，書面報告今天...

陸勝一號操演重啟「火力值」 戰場驗證邁向數據化

陸軍「陸勝一號」操演落幕，相較前身「長字輩」演習，陸勝恢復「火力值」設定，讓演訓過程中各項裝備、載具的參數更為精確公正；...

華航機隊／曾堅持不買波音747 華航當年如何回心轉意

早期的松山機場，曾有波音747巨無霸客機起降。一開始，華航高層不想要波音747，原因之一是華航認為DC-10每小時耗油比747少1400加侖，在石油危機時代較划算。 如果當初當改買其他機種，華航乃至近代台灣航空史，都將是另一種面貌。

中央社擬調查後備列管人力 在野質疑威脅新聞自由

國防部曾預告修正「全民防衛動員準備法」，擬要求訊息傳播的主管機關平時應對媒體從業人員調查，以利戰時運用，後因引發管控媒體...

國軍變台軍？M1A2T戰車臂章 Taiwan ARMY字樣惹議

陸軍M1A2T首支戰車營前天舉行成軍典禮，官兵配戴的成軍紀念臂章也成為焦點，青年日報「青文創」上架一天就宣告完售，不過外...

首艘高緯巡護船 西拉雅號下水

賴清德總統昨天到高雄參加嘉義級巡防艦第四艘「台北艦」成軍，暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮，展現政府持續推動國艦...

