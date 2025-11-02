國防部證實：F-16V等5大武器採購延宕 4軍事工程履約爭議

近年國軍各項軍事工程及軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨。立院外交國防委員會明天邀請國防部長顧立雄進行專案報告，書面報告今天送達立院。書面報告指出，目前延宕的武器採購案包括F-16V戰鬥機、AGM-154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂。至於營舍與陣地等軍事工程，則有4案因履約爭議而延宕。

國防部報告指出，對美軍購目前共25專案，其中21案進度正常，超前者有海馬士多管火箭1案；延宕者3案，包括F-16C/D Block70（即F-16V）戰機，總金額2472億2883萬元，原規劃於2026年年全數飛返；惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險。美方已採兩班制20小時趕工，我方持續加強各項履約督導作為。

總金額1359億7150 萬元的F-16A/B性能提升案，執行時間自2012年至2026年。美方於於2017年年同意供售AGM-154C飛彈，原規劃於今年至2026年全數交運；惟因採購最新構型、重啟產線、備料及系統發展整合，將延至2027年至2028年。

可供劍龍級與未來海鯤級潛艦使用的Mk48重型魚雷，編列54億6058.6 萬元，自2018年年至2028年向美採購24枚戰雷（實彈）與4枚操雷，原規劃2023年至2026年完成交運；惟受供應鏈中斷與重啟產線等因素影響，數度調整期程，規劃於 2026年 至 2028 年全數交運。

商購案延宕方面，自製潛艦因首次造艦，系統整合不易，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統」（IPMS）等兩大系統調校，待達成潛航條件後，即執行海上測試作業。雲豹裝甲車輪轂採購，則因2022年執行驗收測試作業時，驗收結果不符契約規範，判定為不合格，衍生履約爭議，經廠商不服向工程會申請二次調解及民事訴訟，肇致交貨進度延宕。專案所需輪轂由另三家併列得標廠商生產，已於 2023 年組裝交軍。

國防部宣稱，潛艦原型艦測試係採漸進式研改策略，偕同承包商台船及系統件原廠共同解決，審慎規劃測試次序，刻正執行測試前整備及安全評估，確保符合安全與品質前提下完成全艦性能驗證；另持續落實履約管制，按契約規範驗收，如逾期將依約計罰。雲豹裝甲車輪轂採購案履約爭議，已召集公職律師及部聘律師研商，分析訴訟策略與攻防重點，俾強化後續訴訟優勢，確保國防部之權益與立場。

至於工程方面，興安專案（營舍改建）共執行103案，已完工88案，還在執行中的15案，其中陸軍「九曲堂、長風營區」等兩案涉及履約爭議，工程會及仲裁協會已完成調解及仲裁，目前辦理驗收結案，另空軍「台南機場、巨輪校區」等兩案，先前因建太營造財務問題導致落後，已完成解約重購決標執行，目前進度正常。

陣地、訓場、庫儲及其他建築工程共163案，已經完工60案，其中陸軍「長安營區訓場、二級廠」等兩案，因高田營造財務問題無預警停工，已依約啟動解約重購作業，二級廠新建工程案已由泰億營造完成契約繼受復工，目前進度正常；另陸軍「坑子口訓場工程」前因水保計畫工項內容修訂導致期程展延，陸軍已完備計畫修訂程序，目前進度正常。軍事博物館工程案，前因需求調整及結構安全考量，辦理變更設計致計畫期程展延，已完備計畫修訂程序，目前進度正常。